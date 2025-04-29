Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на заседании Правительства доложил о проводимой работе по цифровой трансформации строительной отрасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что министерством создается Единый портал в строительстве, который охватит контролем все стадии работ: планирование, проектирование и сам процесс строительства объекта. На портале по принципу единого окна будет обеспечена возможность бесшовного перехода в отраслевые системы при получении необходимых услуг.

«В настоящее время система охватывает градпроекты 89 городов и 92,4% инженерной инфраструктуры. В целях обеспечения прозрачности градостроительной деятельности, соответствия разработки и реализации градпроектов проработано внедрение уникального номера объекта. Данная унификация обеспечит сквозную проверку документов на соответствие целевого назначения от инициации до ввода в эксплуатацию», — сообщил Куандык Кажкенов.

Также, в рамках мониторинга застройки министерство планирует работу по пилотированию технологии постконтроля за реализацией генпланов и проектов детальной планировки с использованием искусственного интеллекта.

Суть проекта состоит в применении компьютерного зрения при облете территории населенных пунктов. Полученный результат должен сопоставляться в системе с цифровым проектом детальной планировки и генпланом.

В случае выявления фактов расхождений в разрез утвержденных градостроительных проектов система будет формировать уведомление в органы государственного архитектурно-строительного контроля для принятия необходимых мер.

Следующим важным направлением цифровизации является этап строительства. Для оцифровки процесса строительства предусмотрена единая цифровая площадка для всех участников строительства Е-Qurylys.

E-Qurylys включает в себя следующие функции: ведение исполнительно-технической документации,отчетность технадзора, профилактический контроль, проверка соответствия квалтребованиям, ведение реестров инженерно-технических работников, экспертов, разрешений.

Применение данной системы обязательно по объектам, реализуемым за счет бюджетных средств и квазигосударственного сектора.