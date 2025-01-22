Егери подкармливают маралов и бизонов в нацпарке «Буйратау»

Экология
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Добывать корм самостоятельно им мешает снег

Фото: акимат Карагандинской области

Для обитателей национального парка «Буйратау» развернули самую настоящую лесную столовую, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области 

Сотрудники филиала «Белодымовский» национального природного парка «Буйратау», находящегося в Осакаровском районе Карагандинской области, не оставляют без пищи в зимние морозы маралов и бизонов. Животные пасутся на 400 гектарах территории парка.

Местным обитателям в снежную и морозную зиму выжить без посторонней помощи было бы крайне сложно: добывать корм самостоятельно им мешает снег, покрытый ледяной коркой. Поэтому егери расставляют кормушки с зерном, сеном и берёзовыми вениками.

В национальном парке для них развернули самую настоящую лесную столовую. Меню предусмотрено для каждого. К примеру, маралы лакомятся зерном. Не остаются без внимания и другие лесные жители – лисы и зайцы. Правда, корм зимой они обычно добывают сами, но могут поесть и из кормушек.

#корм #нацпарк #маралы #бизоны

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