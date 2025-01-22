Егери подкармливают маралов и бизонов в нацпарке «Буйратау»

Добывать корм самостоятельно им мешает снег
Для обитателей национального парка «Буйратау» развернули самую настоящую лесную столовую, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области
Сотрудники филиала «Белодымовский» национального природного парка «Буйратау», находящегося в Осакаровском районе Карагандинской области, не оставляют без пищи в зимние морозы маралов и бизонов. Животные пасутся на 400 гектарах территории парка.
Местным обитателям в снежную и морозную зиму выжить без посторонней помощи было бы крайне сложно: добывать корм самостоятельно им мешает снег, покрытый ледяной коркой. Поэтому егери расставляют кормушки с зерном, сеном и берёзовыми вениками.
В национальном парке для них развернули самую настоящую лесную столовую. Меню предусмотрено для каждого. К примеру, маралы лакомятся зерном. Не остаются без внимания и другие лесные жители – лисы и зайцы. Правда, корм зимой они обычно добывают сами, но могут поесть и из кормушек.