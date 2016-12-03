Екатерина Айдова делает первые успехи после перенесенной травмы

Спорт
Ботагоз Балтабаева
Фото ©Kazpravda.kz/Калижана Оспанова
Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова накануне завершила забег с 14-м результатом на дистанции 500 метров в первый день третьего этапа Кубка мира в Астане, передает Kazpravda.kz. 

Спортсменка выступает в дивизионе A. Шесть месяцев назад Екатерина перенесла операцию по удалению межпозвоночной грыжи. Восстанавливаться ей пришлось около двух месяцев, весь этот период врач запретил выполнять какие-либо физические нагрузки и выходить на лед. Сегодня она вошла в рабочую форму и выступает в группе сильнейших.

5842a5aff227b1480762799.JPG

Айдова завершила забег с 14-м результатом.

5842ac5223c341480764498.jpg

"Я сейчас не на места скорее рассчитываю, а на возвращение тех моих секунд, которые я уже показывала, чтобы с этим временем можно было работать и улучшать свои результаты, а место уже не заставит долго ждать себя", –  рассказала корреспонденту Kazpravda.kz Екатерина.

5842b2e3e966c1480766179.jpg

"Я думаю, что каждому спортсмену приятно продемонстрировать свои возможности именно на домашней арене, потому что ко многим из них приехали на соревнования родители, родственники, друзья. Конечно, им хотелось бы показать все, на что они способны. Я думаю, что так и получится. Наверное все-таки для спортсмена легче, когда он выступает дома, ведь его поддерживают родные стены. Я считаю, что это, безусловно, поможет ему победить", – отметила главный тренер сборной Казахстана по конькобежному спорту Людмила Прокашева.


5842a8b4642561480763572.jpg

Первый и второй результат на дистанции 500 метров – у китаянок Цзин Юй и Чжан Хун, третьей стала кореянка Ли Сан Хва.

5842acdf59a311480764639.jpg

Представители Поднебесной, несомненно, радуются своей победе на мировом кубке.


5842a1e3421351480761827.jpg

Минувшим вечером в Астане состоялось торжественное открытие соревнований ІІІ этапа Кубка мира по конькобежному спорту.

5842a26e4e4a21480761966.jpg

В эти дни в столицу съехались 357 спортсменов из 26 стран мира.

5842a2c09512c1480762048.jpg

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы выступил с торжественной речью, в которой поздравил казахстанцев с прошедшими и наступающими праздниками и пожелал успехов участникам соревнований.

5842a353adb6a1480762195.jpg

Началу состязаний предшествовало традиционное исполнение государственного гимна страны.

5842ae51140901480765009.jpg

Самое большое количество конькобежцев приехало из России – они представили на соревнованиях порядка сорока спортсменов.


5842ad7786a8d1480764791.jpg

Рекордсменка России на 1 000 метров и в спринтерском многоборье Ольга Фаткулина отметила хорошее качество столичного льда.

"Лед прекрасный. У вас каток, Астана, является одним из моих самых любимых. Такой светлый! Мне он напоминает каток в Сочи, такие же краски. Качественный лед. Мне очень нравится", – поделилась впечатлениями спортсменка из России.

5842b0630461c1480765539.jpg

К сожалению, среди столичных жителей и гостей Астаны, как оказалось, очень мало почитателей и любителей конькобежного спорта, о чем свидетельствует эта фотография. Большее количество сидений огромного Ледового дворца "Алау" пустовало, хотя вход на соревнования – свободный.

5842b1d0cef481480765904.jpg

Тем более, что сходить на соревнования более, чем заманчиво: организаторы устроили ежедневный розыгрыш лотереи, и у пришедших есть возможность выиграть денежный сертификат на сумму 10 000 тенге. Так что не упустите случай, завтра 4 декабря – последний день соревнований.

Популярное

Все
Вертолет МЧС экстренно доставил младенца в Кызылорду
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали этапа Кубка мира в Бразилии
На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
Двух туристов спасли на пике Сатпаева
Акмолинского школьника ударил ножом бывший одноклассник
Димаш принял участие в творческом семинаре в Пекине
Двое работников получили ожоги соляной кислотой на МАЭКе в Актау
Мэтра казахского традиционного искусства Алмаса Алматова чествовали в Астане
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Триумфальный Кубок Победы
Погода в Казахстане ухудшится в отдельных регионах
Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въезда
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Базу «Казавиаспас» модернизировали в Павлодаре
Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500
Женская сборная Казахстана по хоккею стала призёром ЧМ
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали эт…
Казахстанские ватерполисты с победы стартовали на пляжной А…
Семь казахстанских боксеров гарантировали себе медали этапа…
Женская сборная Казахстана по водному поло завоевала «сереб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]