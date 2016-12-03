Екатерина Айдова делает первые успехи после перенесенной травмы

Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова накануне завершила забег с 14-м результатом на дистанции 500 метров в первый день третьего этапа Кубка мира в Астане, передает Kazpravda.kz.
Спортсменка выступает в дивизионе A. Шесть месяцев назад Екатерина перенесла операцию по удалению межпозвоночной грыжи. Восстанавливаться ей пришлось около двух месяцев, весь этот период врач запретил выполнять какие-либо физические нагрузки и выходить на лед. Сегодня она вошла в рабочую форму и выступает в группе сильнейших.
"Я сейчас не на места скорее рассчитываю, а на возвращение тех моих секунд, которые я уже показывала, чтобы с этим временем можно было работать и улучшать свои результаты, а место уже не заставит долго ждать себя", – рассказала корреспонденту Kazpravda.kz Екатерина.
"Я думаю, что каждому спортсмену приятно продемонстрировать свои возможности именно на домашней арене, потому что ко многим из них приехали на соревнования родители, родственники, друзья. Конечно, им хотелось бы показать все, на что они способны. Я думаю, что так и получится. Наверное все-таки для спортсмена легче, когда он выступает дома, ведь его поддерживают родные стены. Я считаю, что это, безусловно, поможет ему победить", – отметила главный тренер сборной Казахстана по конькобежному спорту Людмила Прокашева.
Первый и второй результат на дистанции 500 метров – у китаянок Цзин Юй и Чжан Хун, третьей стала кореянка Ли Сан Хва.
Представители Поднебесной, несомненно, радуются своей победе на мировом кубке.
Минувшим вечером в Астане состоялось торжественное открытие соревнований ІІІ этапа Кубка мира по конькобежному спорту.
В эти дни в столицу съехались 357 спортсменов из 26 стран мира.
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы выступил с торжественной речью, в которой поздравил казахстанцев с прошедшими и наступающими праздниками и пожелал успехов участникам соревнований.
Началу состязаний предшествовало традиционное исполнение государственного гимна страны.
Самое большое количество конькобежцев приехало из России – они представили на соревнованиях порядка сорока спортсменов.
Рекордсменка России на 1 000 метров и в спринтерском многоборье Ольга Фаткулина отметила хорошее качество столичного льда."
Лед прекрасный. У вас каток, Астана, является одним из моих самых любимых. Такой светлый! Мне он напоминает каток в Сочи, такие же краски. Качественный лед. Мне очень нравится", – поделилась впечатлениями спортсменка из России.
К сожалению, среди столичных жителей и гостей Астаны, как оказалось, очень мало почитателей и любителей конькобежного спорта, о чем свидетельствует эта фотография. Большее количество сидений огромного Ледового дворца "Алау" пустовало, хотя вход на соревнования – свободный.
Тем более, что сходить на соревнования более, чем заманчиво: организаторы устроили ежедневный розыгрыш лотереи, и у пришедших есть возможность выиграть денежный сертификат на сумму 10 000 тенге.