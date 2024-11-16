Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
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Акция, направленная на снижение загрязнения окружающей среды полиэтиленовыми пакетами, состоялась в рамках программы «Таза Қазақстан» в торговом центре «Семейный» и возле супермаркета «Магнум». Мероприятие организовал Центр общественного развития и информации при управлении внутренней политики Северо-Казахстанской области, а цель его была привлечь внимание к проблемам экологии и побудить граждан к использованию многоразовых сумок в повседневной жизни.