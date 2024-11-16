Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске

Акция получила широкий отклик. За сданные полиэтиленовые пакеты каждый участник получал многоразовый экологичный пакет, что подчеркивало важность сокращения пластиковых отходов и необходимость перехода к более разумным и устойчивым привычкам. Собранные пакеты отправятся на переработку.

Особое внимание уделялось молодежи, поскольку именно молодые люди должны стать проводниками экологически ответственного образа жизни. Организаторы надеются, что подобные инициативы формируют у молодых осознанное отношение к природным ресурсам и укрепляют связь казахстанцев с общенациональными целями устойчивого развития.

В рамках акции «Таза Қазақстан» молодые жители Петропавловска обсуждали экологические проблемы в Детско-юношеской библиотеке им. Г. Мусрепова. Например, мнение студентки Айнур Сергалиевой разделяют многие собравшиеся: «Я учусь на четвертом курсе, и меня волнует проблема несанкционированных свалок. Важно развивать правильное отношение к окружающей среде», – говорила она.

В беседе за «круглым столом» отмечалось, что в СКО выявлено 450 объектов размещения твердых бытовых отходов, 98 из них не имеют земельных актов. Всей разрешительной документацией располагают всего 11 полигонов. Стихийные свалки регулярно выявляются и ликвидируются, но появляются вновь.