Экологический квест «Молодёжь за Таза Қазақстан!» провели в Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Во всех городах и районах проходят не только субботники, «чистые четверги», но и разного рода мероприятия, направленные на формирование экологической культуры, бережного отношения к родной земле.

В посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района состоялся молодёжный экологический квест. Его цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды, развитие эковолонтёрства.

На уборку центрального парка также приехала молодёжь Доскея и Петровки. Участникам квеста устроили соревнования, в игровой форме они учились правильной сортировке бытовых отходов. Самых активных наградили призами.

«Акцию «Таза Қазақстан», которую инициировал глава государства в начале апреля, широко поддержали казахстанцы. Это очень нужно и важно, в первую очередь направлено на бережное отношение к своей земле, к своему дому, - говорит молодёжный лидер Жанболат Жанбырбаев. – Участники квеста через игровую деятельность сформируют в себе потребность соблюдать и пропагандировать чистоту и заботу об экологии, стремление изучать, беречь и охранять природу. Бережное отношение к окружающей среде должно исходить от каждого, и главная наша задача - передавать это подрастающему поколению».

В Бухар-Жырауском районе в акции «Таза Қазақстан» уже приняли участие 230 коллективов – около пяти тысяч человек. Было задействовано 130 единиц спецтехники. Вывезено 10,5 тыс. тонн отходов, ликвидированы 44 несанкционированные свалки. За неделю «Мөлдір бұлақ» очищено более 30 родников.

В целях привития у подрастающего поколения бережного отношения к природе учителя с детьми и их родителями специально изготовили скворечники. Также активно продолжается озеленение населённых пунктов.

Экологические акции будут продолжены, их география расширяется. Должен быть охвачен каждый уголок области. Задача – совместно сделать города и сёла чище и комфортнее.