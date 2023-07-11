Экологический туристический маршрут обновили при поддержке программы развития Организации объединенных наций (ПРООН)

Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк находится на северо-востоке Западного Тянь-Шаня. Он занимает площадь в 149 037,1 га. Его уникальность состоит в том, что он расположен в семи природных зонах – от горной степной до высокогорной.

В прошлом году нацпарк посетило почти 69 тыс. человек. Всего на его территории разработано семь туристических троп, паспорта которых утверждены приказом Комитета лесного и охотничьего хозяйства. И у каждого приехавшего сюда туриста есть возможность выбрать понравившийся маршрут. В нынешнем году началось их благоустройство, позволяющее любителям пеших прогулок передвигаться безопасно и с комфортом.

Каждый маршрут имеет разную протяженность и, как правило, рассчитан на многочасовое путешествие. Так что очень важно, чтобы у туристов была возможность познакомиться с информацией о биологическом разнообразии парка, остановиться на смотровых площадках, перекусить на поляне. И непременно сфотографироваться на фоне природы и арт-объектов, чтобы, рассматривая затем фотографии, еще долго вспоминать удивительные дни, проведенные в горах.

Огромной популярностью у любителей природы пользуется нижнее озеро Сайрамсу коль, путешествие к которому предусмот­рено в рамках туристического маршрута «Сайрамсу аңыздары». Он обновлен при поддержке ПРООН, и первые туристы, отправившиеся по маршруту, оценили сделанные изменения.

Общая протяженность маршрута от входной группы и обратно составляет около 16 км. И пре­одолевать их предстоит пешим ходом по узким извилистым горным тропам, пересекая реку Сайрамсу и речушки Кырчищлы и Копжайлау. Путь на тропе занимает около шести – восьми часов с преодолением подъемов и спусков.

Гид-экскурсовод Елена Белова, которая вместе с супругом Наилем уже полтора десятилетия открывает туристам местные красоты, утверждает, что посещение горных маршрутов бьет все рекорды. В одиночку и небольшими группами люди отправляются по тропе, чтобы вдохнуть настоянный на травах воздух, восхититься заснеженными вершинами и удивленно замереть, увидев редкий по красоте пейзаж.

– Сейчас очень популярен экотуризм, – говорит Елена Белова. – И я думаю, что самый большой интерес к нему начался именно во время пандемии. Вынужденное сидение взаперти разбудило желание уединиться на природе. Людям становится очень интересно ходить среди таких красивых природных достопримечательностей. Пройти довольно сложный путь, особенно если человек не подготовлен для преодоления длинных расстояний, – это своего рода пре­одоление себя. Не раз проверено: всю усталость как рукой снимает, когда открывается вид на озера Сайрамсу коль, Сусинген, Сильбили.

Популярность природных достопримечательностей автоматически увеличивает нагрузку на маршруты следования к ним, ведь важно создать для большого числа людей соответствующие санитарные условия, наладить утилизацию и вывоз бытового мусора, без образования которого невозможно проведение экскурсий. А еще – обезопасить от риска возникновения возгораний и пожаров.

И. о. генерального директора Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Чингис Шуменов рассказывает, что справиться со всеми стоящими задачами и выдерживать баланс позволяет комп­лексное развитие экологического туризма. В его основе лежат равномерное распределение нагрузки на объекты и активное экологическое просвещение.

Экскурсоводы и сотрудники нацпарка уже при пересечении КПП стараются по возможности индивидуально каждому человеку объяснить важность сохранения природы и основные правила поведения на заповедной территории. В зоне особого внимания – дети и подростки, которые должны знать, в чем ценность природных памятников, почему важно беречь природу, трепетно относясь к растительному и животному миру.

Большую помощь в этом деле руководству природного парка оказывает программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

– Сайрам-Угамский государст­венный национальный природный парк является одним из «пилотных» объектов нашего текущего проекта по защите и сохранению лесных экосистем, – говорит программный аналитик департамента экологии и энергетики ООН в Казахстане Асель Нурбекова. – В рамках данного проекта национальному парку оказана поддержка по разработке менеджмент-плана, стратегии по экологическому туризму, который в том числе предусматривает расчет нагрузок на тропы, экологические маршруты.

Работа по обновлению марш­рута включила в себя установку входной группы, смотровых площадок, арт-объектов, указателей и стендов, содержащих информацию о биологическом разнообразии национального парка. При этом во всех элементах обустройства использованы местные природные материалы, они максимально вписаны в местный природный ландшафт и смысловую концепцию маршрута «Сайрамсу аңыздары», которая основывается на знакомстве человека с уникальной природой Западного Тянь-Шаня.