Экологический туристический маршрут обновили при поддержке программы развития Организации объединенных наций (ПРООН)

Общество
40
Любовь Доброта, Туркестанская область

Экологический туризм набирает популярность. В южном регио­не немало уголков природы, не тронутых цивилизацией и манящих туристов и путешественников своей первозданностью. Одно из наиболее востребованных направлений – Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк, путешествие по которому обещает погружение в мир дикой природы и созерцание невероятных по красоте пейзажей.

фото автора

Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк находится на северо-востоке Западного Тянь-Шаня. Он занимает площадь в 149 037,1 га. Его уникальность состоит в том, что он расположен в семи природных зонах – от горной степной до высокогорной.

В прошлом году нацпарк посетило почти 69 тыс. человек. Всего на его территории разработано семь туристических троп, паспорта которых утверждены приказом Комитета лесного и охотничьего хозяйства. И у каждого приехавшего сюда туриста есть возможность выбрать понравившийся маршрут. В нынешнем году началось их благоустройство, позволяющее любителям пеших прогулок передвигаться безопасно и с комфортом.

Каждый маршрут имеет разную протяженность и, как правило, рассчитан на многочасовое путешествие. Так что очень важно, чтобы у туристов была возможность познакомиться с информацией о биологическом разнообразии парка, остановиться на смотровых площадках, перекусить на поляне. И непременно сфотографироваться на фоне природы и арт-объектов, чтобы, рассматривая затем фотографии, еще долго вспоминать удивительные дни, проведенные в горах.

Огромной популярностью у любителей природы пользуется нижнее озеро Сайрамсу коль, путешествие к которому предусмот­рено в рамках туристического маршрута «Сайрамсу аңыздары». Он обновлен при поддержке ПРООН, и первые туристы, отправившиеся по маршруту, оценили сделанные изменения.

Общая протяженность маршрута от входной группы и обратно составляет около 16 км. И пре­одолевать их предстоит пешим ходом по узким извилистым горным тропам, пересекая реку Сайрамсу и речушки Кырчищлы и Копжайлау. Путь на тропе занимает около шести – восьми часов с преодолением подъемов и спусков.

Гид-экскурсовод Елена Белова, которая вместе с супругом Наилем уже полтора десятилетия открывает туристам местные красоты, утверждает, что посещение горных маршрутов бьет все рекорды. В одиночку и небольшими группами люди отправляются по тропе, чтобы вдохнуть настоянный на травах воздух, восхититься заснеженными вершинами и удивленно замереть, увидев редкий по красоте пейзаж.

– Сейчас очень популярен экотуризм, – говорит Елена Белова.  – И я думаю, что самый большой интерес к нему начался именно во время пандемии. Вынужденное сидение взаперти разбудило желание уединиться на природе. Людям становится очень интересно ходить среди таких красивых природных достопримечательностей. Пройти довольно сложный путь, особенно если человек не подготовлен для преодоления длинных расстояний, – это своего рода пре­одоление себя. Не раз проверено: всю усталость как рукой снимает, когда открывается вид на озера Сайрамсу коль, Сусинген, Сильбили.

Популярность природных достопримечательностей автоматически увеличивает нагрузку на маршруты следования к ним, ведь важно создать для большого числа людей соответствующие санитарные условия, наладить утилизацию и вывоз бытового мусора, без образования которого невозможно проведение экскурсий. А еще – обезопасить от риска возникновения возгораний и пожаров.

И. о. генерального директора Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Чингис Шуменов рассказывает, что справиться со всеми стоящими задачами и выдерживать баланс позволяет комп­лексное развитие экологического туризма. В его основе лежат равномерное распределение нагрузки на объекты и активное экологическое просвещение.

Экскурсоводы и сотрудники нацпарка уже при пересечении КПП стараются по возможности индивидуально каждому человеку объяснить важность сохранения природы и основные правила поведения на заповедной территории. В зоне особого внимания – дети и подростки, которые должны знать, в чем ценность природных памятников, почему важно беречь природу, трепетно относясь к растительному и животному миру.

Большую помощь в этом деле руководству природного парка оказывает программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

– Сайрам-Угамский государст­венный национальный природный парк является одним из «пилотных» объектов нашего текущего проекта по защите и сохранению лесных экосистем,  – говорит программный аналитик департамента экологии и энергетики ООН в Казахстане Асель Нурбекова. – В рамках данного проекта национальному парку оказана поддержка по разработке менеджмент-плана, стратегии по экологическому туризму, который в том числе предусматривает расчет нагрузок на тропы, экологические маршруты.

Работа по обновлению марш­рута включила в себя установку входной группы, смотровых площадок, арт-объектов, указателей и стендов, содержащих информацию о биологическом разнообразии национального парка. При этом во всех элементах обустройства использованы местные природные материалы, они максимально вписаны в местный природный ландшафт и смысловую концепцию маршрута «Сайрамсу аңыздары», которая основывается на знакомстве человека с уникальной природой Западного Тянь-Шаня.

#горы #туризм #РК #отпуск #внутренний туризм #экотуризм #ПРООН

Популярное

Все
В Восточном Казахстане для борьбы с загораниями в горной местности привлекли вертолеты с водосливными устройствами
В Кызылорде пресечена деятельность двух финансовых пирамид с многомиллионным ущербом гражданам
Вприкуску со Staphylococcus и Salmonella
От такого тепла мороз по коже
Где напиться чистой водицы?
Меняться к лучшему
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Рэкет по-соседски
Поставила «под ружье» саранча
Закон Республики Казахстан
Капшагай и море позитива
Бился как лев
Закон Республики Казахстан
В области Улытау с июля подорожали коммунальные услуги
Закон Республики Казахстан
Экологический туристический маршрут обновили при поддержке программы развития Организации объединенных наций (ПРООН)
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
С 1 июля в Казахстане начала действовать новая модель электроэнергетики
Новые госуслуги включили в компетенцию Мининдустрии
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у шести жителей Туркестанской области
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Кокшетауские ребята гостили в аулах Зерендинского района, где знакомились с сельским бытом, попробовали доить коров, готовить национальные блюда
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
Закончился ремонт на МАЭК
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау
Общественник Захира Бегалиева ведет бесплатные онлайн-курсы для людей с инвалидностью и помогает им получить первые трудовые навыки
Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

В области Улытау с июля подорожали коммунальные услуги
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат п…
Где напиться чистой водицы?
От такого тепла мороз по коже

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]