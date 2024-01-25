Экс-сотрудник ДЧС занимался сбытом наркотиков в Алматинской области

Показательное судебное заседание прошло с участием присяжных заседателей и представителей ДЧС Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области.
Судом установлено, что подсудимый, используя свой мобильный телефон, переписывался с неустановленным следствием лицом в мессенджере Telegram. Далее он следовал по указанным им координатам и приобретал, хранил, а также перевозил в целях сбыта психотропное вещество мефедрон в особо крупном размере вдоль лесного массива, расположенного в Алматинской области.
Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела: показаниями подсудимого, допросами свидетелей, заключениями экспертиз и др. На оглашении приговора, в целях предупреждения подобных случаев, были приглашены его коллеги - сотрудники ДЧС Алматы.
Смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства не установлены.
"Решением присяжных заседателей Т. признан виновным по пунктам 1),3),5) части 3 статьи 297 УК и приговорен к 10 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу", – резюмировали в суде.