Экс-сотрудник ДЧС занимался сбытом наркотиков в Алматинской области

Показательное судебное заседание прошло с участием присяжных заседателей и представителей ДЧС Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области.

Фото: t.me/almatyoblysysottary

Судом установлено, что подсудимый, используя свой мобильный телефон, переписывался с неустановленным следствием лицом в мессенджере Telegram. Далее он следовал по указанным им координатам и приобретал, хранил, а также перевозил в целях сбыта психотропное вещество мефедрон в особо крупном размере вдоль лесного массива, расположенного в Алматинской области.

Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела: показаниями подсудимого, допросами свидетелей, заключениями экспертиз и др. На оглашении приговора, в целях предупреждения подобных случаев, были приглашены его коллеги - сотрудники ДЧС Алматы.

Смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства не установлены.