Эксперт: Референдум – это важнейший институт волеизъявления граждан

Член Президентского молодежного кадрового резерва Жанат Нургалиев прокомментировал предложение Касым-Жомарт Токаева о проведении референдума по поправкам в Конституцию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Референдум - это важнейший институт волеизъявления граждан. Граждане имеют непосредственное право участвовать в развитии демократии в Казахстане. Последний раз референдум проводился в 1995 году по поправкам в Конституцию. Вот уже 27 лет прошло. Поэтому это очень необходимо. Пять раз вносились поправки в Конституцию, и ни разу не спрашивалось мнение граждан", – отметил спикер.

По его словам, необходимо, чтобы референдум проходил прозрачно и без вмешательств.

"Поскольку, если это всё будет с влиянием административного ресурса, то эффекта никакого не будет. Очень важно обеспечить прозрачность за территориальными и центральными избирательными комиссиями, чтобы это был прозрачный и объективный процесс. При этом необходимо, чтобы граждане голосовали по каждой статье Конституции, куда планируется внести поправки. Не так, чтобы бюллетень был с двумя пунктами: Вы "за поправки" или "против", а именно, чтобы был расширенный бюллетень, в который будут вноситься статьи Конституции", – дополнил резервист.

Он отметил, что поскольку Конституция - это основополагающий и главный документ страны, по которому предстоит в дальнейшем жить всему населению, то поэтому важно, чтобы граждане проявили свою гражданскую позицию и ответственность.