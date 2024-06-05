Экспертиза в заочном формате

В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности с начала 2024 года было рассмотрено более 38,5 тыс. заявок со всех регионов Казахстана.

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Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в 2023 году в заочном формате было рассмотрено свыше 76,4 тыс. заявок, что составляет 30,4% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование. Как сообщалось ранее, на шестом заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.