Экспорт на $1,1 млрд и госуслуги в смартфоне: Казахстан вошел в топ-25 электронных правительств мира

Цифровизация

Правительство в лице Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития развернуло масштабную работу, направленную на глубокую технологическую трансформацию страны, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О результатах работы и планах в сфере цифровизации, инноваций и аэрокосмической отрасли читайте в обзоре редакции Primeminister.kz

2026 год официально стал периодом старта комплекса фундаментальных мероприятий в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта — это часть прямых поручений Главы государства К.К. Токаева. Текущий год определен как время реализации Плана мероприятий, включающего 8 стратегических блоков и 100 инициатив. Сегодня Правительство реализует сквозную цифровизацию государственных услуг, переход к модели GovTech 3.0, строит телекоммуникационную инфраструктуру, оказывает системную поддержку IT-сектору и запускает прорывные отраслевые проекты.

Фундаментом этой работы выступает утвержденная Общенациональная стратегия масштабной цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта «Digital Qazaqstan» до 2029 года. Документ призван систематизировать передовой опыт и масштабировать его на все ключевые отрасли экономики. Ожидается, что тотальное внедрение ИИ, цифровая трансформация промышленности, недропользования, логистики и энергетики обеспечат дополнительный вклад в ВВП на уровне порядка 1,5 процентных пункта в среднем в год к концу 2029 года. При этом прогнозный объем сопоставимых рыночных инвестиций за трехлетний период оценивается Правительством в коридоре от $10,5 млрд до $16,5 млрд.

Институциональная среда и защита цифровых прав

Ключевым шагом в формировании новой правовой базы стало принятие Закона об искусственном интеллекте — первого специализированного акта в регионе. Документ устанавливает базовые требования к прозрачности алгоритмов, управлению рисками и защите прав граждан при использовании ИИ в чувствительных сферах: государственном управлении, социальной политике, образовании и здравоохранении.

Логичным продолжением стало принятие 9 января 2026 года Цифрового кодекса, обеспечивающего системный подход к развитию цифровых технологий. С принятием Кодекса страна переходит от точечных цифровых решений к системной цифровой трансформации. Впервые на комплексном уровне закреплены цифровые права человека. Гражданам на уровне закона гарантировано право на удаление, анонимизацию и ограничение обработки персональных данных, а использование биометрической идентификации допускается исключительно в строго предусмотренных законодательством случаях.

Для координации долгосрочной государственной политики при Президенте Республики Казахстан функционирует созданный в 2025 году Совет по развитию искусственного интеллекта. В его состав вошли признанные мировые лидеры науки, образования и бизнеса:

  • Эксперт в области искусственного интеллекта Ли К.
  • Лауреат премии Тьюринга Хопкрофт Дж.
  • Ректор Калифорнийского университета в Сан-Диего Кхосла П.
  • Директор исследовательской группы MIT Media Lab Бризель С.
  • Архитектор подходов к машинному обучению Норвиг П.
  • Представитель международных организаций Аль-Мазруи Э.
  • Представитель международных организаций Аль-Олама О.

Второе заседание Совета прошло под председательством Главы государства на полях технологического форума GITEX AI Kazakhstan 2026. 

Ознакомиться с полным текстом обзора можно по этой ссылке. 

 

#IT #Правительство #услуги

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