​Экспортный вектор дипломатии

В своем выступлении первый заместитель министра иностранных дел Мухтар Тлеуберди проинформировал участников мероприятия о проводимой внешнеполитическим ведомством работе по реализации Послания Президента Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». В частности, по переформатированию экономической дипломатии на инвестиционно-экспортном направлении, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отдельным направлением в работе МИДа, как отметил Мухтар Тлеуберди, является содействие работе Правительства РК по привлечению иностранных инвесторов в реализацию программы приватизации объектов государственной и квазигосударственной собственности, в том числе активов группы компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына».

К аудитории также обратился председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев. Глава и представители руководства фонда информировали о ходе транс­формации фонда, процессе приватизации активов группы компаний и имеющихся возможностях для зарубежных партнеров.

В завершение мероприятия состоялся обмен мнениями, в ходе которого зарубежные представители поделились своим видением относительно перспектив развития сот­рудничества с их странами, а также выразили готовность подробно информировать представителей деловых кругов об имеющихся в Казахстане возможностях по участию в процессе приватизации.