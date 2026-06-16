Смартфон в заложниках: казахстанцев предупредили о новом Android-трояне

Дана Аменова
специальный корреспондент

После установки приложение предлагает выполнить обновление

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры предупреждает о новой киберугрозе Drama RAT, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа

По данным зарубежных источников, вредоносное программное обеспечение распространяется через мессенджеры, SMS-сообщения и электронную почту, маскируясь под популярные сервисы, полезные приложения и документы. 

В качестве приманки злоумышленники предлагают бесплатный доступ к ChatGPT, музыкальным сервисам, VPN-приложениям, модификациям для Minecraft, а также рассылают файлы с названиями «Декларация», «Счет на оплату» и другими документами, вызывающими доверие у пользователей.

После установки приложение предлагает выполнить обновление и в этот момент в фоновом режиме начинает загружаться основная вредоносная часть программы.

Затем пользователю предлагается предоставить доступ к Службе специальных возможностей Android.

Получив расширенные права доступа, DramaRAT способен:

- считывать информацию с экрана устройства;

- перехватывать логины, пароли и одноразовые коды;

- имитировать действия пользователя;

 - управлять банковскими приложениями;

- получать доступ к конфиденциальным данным;

 - устанавливать PIN-код и блокировать устройство.

Для снижения риска заражения рекомендуется:

- не устанавливать подозрительные файлы, полученные через мессенджеры, SMS или электронную почту;

- загружать приложения только из официальных магазинов (Google Play);

- не доверять предложениям бесплатного доступа к платным сервисам и подозрительным обновлениям;

- внимательно проверять запрашиваемые разрешения прав доступа для устанавливаемых программ, приложений;

 - использовать актуальные средства защиты и регулярно обновлять операционную систему.

Будьте бдительны, пока Вы думаете, что устанавливаете полезное приложение, киберпреступники уже получают ключи от Вашей цифровой жизни, заключили в Генпрокуратуре. 

#смартфон #гаджеты #вирус #киберугроза #Drama RAT

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