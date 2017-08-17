Экстремальный рыболов

Спасательной операцией завершилась рыбалка близ Астаны.

Очевидно, что рыболов отправился в «путешествие» по Кояндин­скому водоему, не перепроверив свою надувную лодку. В итоге в самый ответственный час она начала «спускаться», и экстремалу понадобились спасатели. Благо последние проезжали неподалеку, планово ­пат­рулируя отведенную территорию. Оперативно прибывшие к месту происшествия, Акмолинские спасатели предотвратили беду.

К слову, с начала купального сезона спасатели оперативно-спасательных отрядов Комитета по ЧС МВД РК уже провели большую работу и прилагают все усилия по обеспечению безо­пасности граждан на водоемах для того, чтобы не допустить несчастных случаев на воде. Кроме того, часть спасателей находится в составе сил и средств по обеспечению безопасности на водоемах в период проведения Меж­дународной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». По сообщениям пресс-службы КЧС, в Астане на время ЭКСПО задействованы спасатели, прибывшие и из других регионов страны. Благодаря их совместным оперативным и слаженным действиям только в нынешнем году спасена жизнь почти 30 человек.