Елбасы вручил Наследному принцу Абу-Даби премию "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность"

Фото пресс-службы Первого Президента РК
Елбасы встретился с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
В ходе встречи Нурсултан Назарбаев вручил шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну премию «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность», которая была присуждена Наследному принцу Абу-Даби за вклад в обеспечение мира, региональной стабильности и устойчивого экономического развития.
В свою очередь шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поблагодарил Елбасы и членов Комитета по присуждению Назарбаевской премии за столь высокую оценку его деятельности.
Назарбаевская премия «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность» была учреждена Первым Президентом РК – Елбасы в 2016 году. Она присуждается за выдающийся вклад в нераспространение ядерного оружия, прекращение ядерных испытаний, использование ядерной энергии в мирных целях, а также за активную деятельность, направленную на укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами, равенства и обеспечение равной безопасности в межгосударственных отношениях. Лауреатами премии с момента ее учреждения являются король Иордании Абдалла II, генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано и исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.