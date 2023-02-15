Елдос Наширали назначен председателем Комитета информации МИОР РК

Указы и распоряжения, Кадровые назначения, Правительство
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До назначения на эту должность он был директором Департамента международного сотрудничества и протокола МИОР РК.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Приказом министра информации и общественного развития РК Наширали Елдос Бигельдиулы назначен на должность председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Елдос Наширали родился в 1984 году в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный педагогический институт, университет Мэсси.

Трудовую деятельность начал в 2005 году менеджером в частной компании.

2006-2007 гг. — главный специалист акимата Тараза.

В 2010-2012 гг. работал в структуре Министерства культуры и информации РК.

2012-2016 гг. — эксперт отдела внутренней политики; эксперт, консультант, инспектор пресс-службы администрации президента РК.

В 2016-2018 гг. — директор Департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций РК.

2018-2021 гг. — управляющий директор, заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар».

2021-2022 гг. — заместитель председателя правления, и.о председателя, председатель правления АО «Международное информационное агентство «Казинформ», АО «Qazcontent».

С декабря 2022 года и по настоящее время занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и протокола Министерства информации и общественного развития РК.

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