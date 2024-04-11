Елдос Сметов рассказал, какие сравнения он считает неуместными

Фото: НОК РК

В интервью Olympic.kz спортсмен рассказал о своих травмах, конкуренции и целях.

«В настоящее время тренировки проходят хорошо. Во всех последних соревнованиях я участвовал с травмой. Сегодня не могу сказать, что полностью восстановился. Ведь мелкие повреждения всегда беспокоят спортсменов. Но не стану скрывать, что процентов на 75-80 я восстановился. Усиленно готовлюсь к чемпионату Азии. Прошло 12 лет с тех пор, как я загорелся мечтой выиграть олимпийское «золото». За этот период я на двух Олимпиадах поднимался на пьедестал. И я по-прежнему собираюсь осуществить свою мечту - выиграть Олимпийские игры», - говорит он.

По его словам, многие говорят о том, что он уже стар для этих соревнований, но на татами он показывает свой уровень и может биться против сильнейших в мире.

«У меня есть два последователя - Магжан Шамшадин и Нурканат Серикбаев. Оба они выступают на мировых соревнованиях и с честью представляют страну. Я всегда делюсь с ними братской мудростью и искренне радуюсь каждой их победе. Но в СМИ я вижу, как нас настраивают друг против друга, сопоставляют. Однако мои главные конкуренты ведь из других стран. Я не в восторге, когда приходится бороться против земляков, выигрывать их. Желаю всем успехов. Общая цель у нас – победить сильнейших дзюдоистов мира и стать лучшими. Я всегда говорю это своим младшим братьям», - отметил Елдос Сметов.

Спортсмен считает подобные сравнения неуместными. По его словам, в последнее время он терпел неудачи на крупных соревнованиях, но не потерял внутренней силы и веры.