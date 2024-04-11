Елдос Сметов рассказал, какие сравнения он считает неуместными

Спорт
102

Один из самых титулованных казахстанских дзюдоистов Елдос Сметов усиленно готовится к чемпионату Азии, передает Kazpravda.kz 

Фото: НОК РК

В интервью Olympic.kz спортсмен рассказал о своих травмах, конкуренции и целях.

«В настоящее время тренировки проходят хорошо. Во всех последних соревнованиях я участвовал с травмой. Сегодня не могу сказать, что полностью восстановился. Ведь мелкие повреждения всегда беспокоят спортсменов. Но не стану скрывать, что процентов на 75-80 я восстановился. Усиленно готовлюсь к чемпионату Азии.

Прошло 12 лет с тех пор, как я загорелся мечтой выиграть олимпийское «золото». За этот период я на двух Олимпиадах поднимался на пьедестал. И я по-прежнему собираюсь осуществить свою мечту - выиграть Олимпийские игры», - говорит он.

По его словам, многие говорят о том, что он уже стар для этих соревнований, но на татами он показывает свой уровень и может биться против сильнейших в мире.

«У меня есть два последователя - Магжан Шамшадин и Нурканат Серикбаев. Оба они выступают на мировых соревнованиях и с честью представляют страну. Я всегда делюсь с ними братской мудростью и искренне радуюсь каждой их победе.

Но в СМИ я вижу, как нас настраивают друг против друга, сопоставляют. Однако мои главные конкуренты ведь из других стран. Я не в восторге, когда приходится бороться против земляков, выигрывать их. Желаю всем успехов. Общая цель у нас – победить сильнейших дзюдоистов мира и стать лучшими. Я всегда говорю это своим младшим братьям», - отметил Елдос Сметов.

Спортсмен считает подобные сравнения неуместными. По его словам, в последнее время он терпел неудачи на крупных соревнованиях, но не потерял внутренней силы и веры.

«Мои родители, братья и сестры и семья дают мне большую мотивацию. Сейчас я отец пятерых детей. Мои дети - это тоже великая сила, которая движет меня вперед»,- сказал Сметов. 

#олимпиада #Спорт #дзюдо #Сметов

Популярное

Все
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
Сборная Казахстана по артистическому плаванию выиграла «золото» на Кубке мира
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Дорожную развязку построили на… частном участке
Такой бизнес нам не нужен
На Петропавловск идет огромный поток
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Возрастает количество инициированных депутатами законопроектов
Единство и неравнодушие – верные помощники в борьбе со стихией
Восстановительные работы начались в области Абай
Вторая волна паводка, ожидаемая в Акмолинской области, уже заявила о себе
Мобилизованы все ресурсы
Выдающийся сын своего народа
Гуманитарные грузы при помощи волонтеров доставляются в регионы
Пять недель на генеральную уборку
Вода перекрывает автодороги республиканского значения
Путеводная звезда Саттара Рахметова
Студенты приглашают в театр
Наш мегаполис – наша гордость
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Закон Республики Казахстан
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

Сборная Казахстана по артистическому плаванию выиграла «зол…
Назым Кызайбай поборется за путевку на Олимпиаду в Париж
Принято решение о проведении спортивного турнира WBC Amateu…
Казахстанка Анастасия Городко победила на первенстве планет…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]