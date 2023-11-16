"Электронный проводник" для незрячих разработали в Казахстане

Изобретения
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Он помогает идентифицировать различные объекты и другие важные детали в окружающей среде

Фото: пресс-служба министерства просвещения РК

"Электронный проводник" для людей с нарушениями зрения разработали учителя из области Абай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.

Педагоги Аягозского района области Абай Алтынай Ибраева, Арайлым Искакова, Айжан Куандыкова и Данияр Надырбаев разработали полезный продукт для улучшения качества жизни людей с нарушениями зрения. Устройство называется "Электронный проводник".

По данным ведомства, он обеспечивает безопасное движение людям с нарушениями зрения, может предотвратить различные травмы. 

"Первое, что мы сделали, это подключили его по проводам, чтобы было соединение между Arduino и ультратонким датчиком. Он видит препятствия. Мы включили следующий датчик зуммера и заметили, что он издает звук. Для питания требовалась батарея. Мы написали программу на C++, используя Arduino. Подключили компьютер к машине, которую сделали с помощью USB-шнура и загрузили написанную программу в электронный руководитель", – делятся авторы разработки.

Датчик на палке заранее обнаруживает препятствия на пути пользователя и предотвращает их столкновение. Инновационная палка имеет и другие возможности, такие как предоставление звуковых инструкций с помощью встроенного специального датчика зуммера, а также мобильные приложения, которые помогают пользователю найти нужное место. Предусмотрена и технология компьютерного зрения, которая помогает идентифицировать различные объекты и другие важные детали в окружающей среде.

#область Абай #разработка #учителя #Электронный проводник

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