Нам не повезло – Рыбакина высказалась о непростой победе на турнире в Монреале

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Встреча началась утром 9 августа, но была остановлена из-за дождя и доиграна лишь на следующий день по местному времени. Непростой матч завершился со счетом 6:7, 7:6, 6:3 в пользу фаворитки.



"Я действительно рада, что сумела выиграть этот матч. Он был по-настоящему сложным из-за вчерашней задержки по причине дождя. Сегодня также приходилось играть длинные розыгрыши, и мне еще нужно привыкнуть ко всем условиям.



Я думаю, нам не повезло, что матч был остановлен именно в тот момент. Счет на тайм-брейке был 4:2, и отыграться было сложно. Просто восстановиться и снова начать играть этот матч было нелегко, но я рада, что в итоге получилась тяжелая борьба, однако мне удалось победить", – цитирует Рыбакину официальный сайт WTA.