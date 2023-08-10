Нам не повезло – Рыбакина высказалась о непростой победе на турнире в Монреале

Спорт
130

Четвертая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свою победу над американкой Дженнифер Брэди (WTA №584) на старте турнира серии «Мастерс» в Монреале, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: Sports.kz

Встреча началась утром 9 августа, но была остановлена из-за дождя и доиграна лишь на следующий день по местному времени. Непростой матч завершился со счетом 6:7, 7:6, 6:3 в пользу фаворитки.

"Я действительно рада, что сумела выиграть этот матч. Он был по-настоящему сложным из-за вчерашней задержки по причине дождя. Сегодня также приходилось играть длинные розыгрыши, и мне еще нужно привыкнуть ко всем условиям.

Я думаю, нам не повезло, что матч был остановлен именно в тот момент. Счет на тайм-брейке был 4:2, и отыграться было сложно. Просто восстановиться и снова начать играть этот матч было нелегко, но я рада, что в итоге получилась тяжелая борьба, однако мне удалось победить", – цитирует Рыбакину официальный сайт WTA.

#теннис #Рыбакина #победа

Популярное

Все
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Каждые выходные на трассе Алматы – Конаев образуются многокилометровые пробки
А бил ли мальчик?
Где ж ваши «ушки на макушке»?
Матч упущенных возможностей
Как не наломать дров
Инфополе Казахстана не должно превратиться в «фейковую яму»
Время особенных людей
«Шаги» по воде
Инвестиции экономике в поддержку
Есть кто дома?
Спасли ребенка
Путь Абая
Школы ждут учеников
Касым-Жомарт Токаев: Нельзя испытывать терпение граждан
О чем говорят наши гены
В школы – за новыми знаниями
Сельский экопродукт
Торговые ворота
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-Казахстанской области: на соснах в местной Имантау-Шалкарской курортной зоне появились… электрические розетки
В Алматинской области снесен очередной производственный объект, сооруженный без разрешения государственных уполномоченных органов
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Антикор ищет волонтеров
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима
Развитие торговых путей и перспективы сотрудничества обсудил Жумангарин с министром торговли и промышленности Афганистана
В Восточном Казахстане суд оштрафовал ряд строительных компаний за незаконное привлечение средств дольщиков
До 14 увеличилось количество воспитанников карагандинского интерната, которые попали в больницу с отравлением
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Ребенок разрисовал надгробные плиты на кладбище в Кентау
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай

Читайте также

Матч упущенных возможностей
Путинцева вышла во второй круг турнира в Монреале
Казахстанские школьники выиграли "серебро" и "бронзу" на че…
Какое место занял Казахстан в медальном зачете Универсиады-…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]