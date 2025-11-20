Хорошо организованная работа элеваторов всегда выступает фактором успеха. И наоборот: если начинают расти очереди из многотонных фур у ворот ХПП, возникать частые поломки сушильного оборудования, тут же сбиваются темпы хлебоуборочной, срываются графики. В нынешнюю страду упомянутые вопросы вновь вышли на первый план в связи с задачей по своевременной уборке рекордного урожая, выращенного аграриями.

Напомним: общая уборочная площадь по стране в этом сезоне составила 23,6 млн га, из которых более 16 млн заняли зерновые и зернобобовые культуры. При средней урожайности в 17 ц⁄га (в 2024 году – 16,2 ц) было намолочено 27,1 млн тонн зерна в первоначальном весе. Чтобы успеть вовремя принять поступающий хлеб, технологическое оборудование ХПП должно работать на полную мощность. Элеваторы справились. Во всяком случае обошлось без громких случаев каких-то технических аварий.

Одним из предприятий, показавших достойный пример работы во время уборочной, стало ТОО «Макинский элеватор». Не так давно автору этих строк довелось встретиться и переговорить с его работниками.

Как пояснил главный инженер элеватора Григорий Филипь­ев, прибывающее зерно сразу попадает в лабораторию. Там определяются его классность, уровень клейковины, влажности и засоренности. В зависимости от этих параметров урожай распределяется по трем производственным участкам. Безус­ловная особенность текущего полевого сезона – рекордные объемы выращенной продукции, которую во что бы то ни стало нужно было принять, просеять, просушить и отправить на хранение.

Для сравнения: если в 2012 году предприятием было просушено и обработано 70 тыс. тонн продукции, что казалось небывалым количеством, то нынче рекорд достиг отметки, превышающей 110 тыс. тонн. А вообще емкость хранения товарного зерна на Макинском элеваторе составляет 150 тыс. тонн. Еще 15 тыс. тонн способна принять семенная линия. Эти объемы хлеба проходят все этапы переработки, вплоть до отгрузки.

В целом чем больше движений совершает зерно на многочисленных площадках ХПП и чем больше его здесь хранится, тем больше зарабатывает предприятие. Ежегодно до 100 тыс. тонн отгружается с предприя­тия южным соседям страны – Узбекистану и Таджикистану. В нынешнем году большая часть урожая зерна относится к третье­му, высокому классу, и спрос на него, как и цены, должен возрасти.

По словам заместителя акима Буландынского района Акмолинской области Ильяса Кудайбергенова, товарищество, специализирующееся на хранении стратегически важного продукта – хлеба, пользуется мерами господдержки: ему выделяются удешевленное дизельное топливо и газ. Кроме прочего, здесь трудится около 180 местных жителей, а в уборочную их число увеличивается до 200.

…В нынешнюю осеннюю страду, когда практически непрерывно с полей шел поток хлеба, Макинское ХПП работало на пределе мощности. Чтобы не возникали очереди из груженых автомашин у ворот, на территории предприятия были устроены девять открытых площадок для выгрузки доставленного с полей зерна. На них можно было одновременно в порядке временной меры размещать до 20 тыс. тонн урожая.

В ночное время эти бурты оперативно перебрасывались в так называемые завальные ямы для дальнейшей сушки. Таким образом освобождалось пространство для нового завоза, обеспечивалась непрерывность процесса уборочной.

По словам Григория Филипье­ва, перестройка внут­ренних процессов на ХПП означала не только дополнительную нагрузку на технологические линии, но и требовала набора дополнительных людей, работу которых предстояло оплачивать. Однако эти в иных случаях невыгодные расходы делались, чтобы не потерять выращенный ценой большого труда и затрат хлеб.

В пик уборочной здесь работало одновременно до девяти приемных пунктов. Со всеми зерносеющими фермерскими хозяйствами были заранее заключены договоры, согласно которым элеватор должен принять их урожай, произвести его доработку до нужной кондиции, заложить на хранение. При этом с местными буландынскими агропредприя­тиями в договорные отношения элеватор вступает в первую очередь, и это здесь не считают нужным скрывать: у соседей есть свои такие же элеваторы.

В некоторых случаях мелкие хозяйства, у которых нет собственных сушилок, договариваются с ХПП на доведение до кондиции влажного зерна с полей, на снижение сорности, а затем забирают уже чистую продукцию, чтобы заложить ее в собственном амбаре-складе.

В настоящее время работа элеватора не прерывается и в ночное время. Мне выпала возможность побывать в помещении конт­рольно-диспетчерской службы третьего производственного участка. Здесь на мониторе с множеством мигающих огоньков как на ладони можно отследить весь процесс, идущий в недрах высоких башен-силосов и на многочисленных технологичес­ких участках предприятия. Нажатием кнопки оператор дает команду системе на выполнение той или иной операции.

Как рассказал мастер третьего производственного участка Михаил Зубарь, в эти минуты в основном отслеживается работа по сушке зерна. Оно забирается из завальной ямы транспортерами и далее нориями (небольшими ковшами) поднимается на верхний уровень башни-силоса. Там по воле оператора попадает на распределитель-«тюльпан», где в зависимости от качества отправляется на сепаратор, в сушилку либо на отгрузку.

– У нас работают три сушильные установки, – говорит Михаил Зубарь. – В сутки первая из них, она на дизтопливе, может пропускать через себя до 600 тонн зерна, две вторые на газе – по 1 200 тонн. Кондиционным, готовым к продаже, считается зерно сорностью в 3 процента и влажностью в 13 процентов.

По информации работников элеватора, мелкие, да и средние фермерские хозяйства могут при желании торговать зерном и со своего собственного зернотока, склада. Для этого могут найтись перекупщики с автофурами. Но тогда в продажу пойдет не вполне кондиционное зерно по соответствующей цене. Поэтому разумней все-таки договориться с ХПП и довести урожай до кондиции, а затем уже сбыть его по достойной рыночной цене.