Спортсменка в Польше представляла страну в весовой категории до 76 килограммов

Фото: НОК РК

Казахстанка Эльмира Сыздыкова дошла до финала международного турнира по женской борьбе в Варшаве (Польша), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Спортсменка в Польше представляла страну в весовой категории до 76 килограммов.

В полуфинале Сыздыкова одержала победу над Энрикой Ринальти (Италия). Однако затем она снялась с турнира, не выступив в решающей схватке.

Эльмира в итоге стала второй в Польше. Также в активе команды Казахстана "бронза", которую завоевала Зульфия Яхъярова (до 55 килограммов).