Эльмира Сыздыкова завоевала «серебро» на турнире по женской борьбе в Польше
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Спортсменка в Польше представляла страну в весовой категории до 76 килограммов
Казахстанка Эльмира Сыздыкова дошла до финала международного турнира по женской борьбе в Варшаве (Польша), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Спортсменка в Польше представляла страну в весовой категории до 76 килограммов.
В полуфинале Сыздыкова одержала победу над Энрикой Ринальти (Италия). Однако затем она снялась с турнира, не выступив в решающей схватке.
Эльмира в итоге стала второй в Польше. Также в активе команды Казахстана "бронза", которую завоевала Зульфия Яхъярова (до 55 килограммов).