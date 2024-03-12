Эмоции, впечатления, опыт

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Айгуль Турысбекова

Заброшенное подвальное помещение детского сада № 1 Алатауского района Алматы превратилось в город-мечту для познания мира и развития творческих способностей дошколят.

фото предоставила К.Карабалаева

Благодаря творческому подходу и приобретенному опыту во время учебы в Сингапуре руководитель дошкольного учреждения Кымбат Карабалае­ва вместе с коллегами создали новый учебный центр. Делясь впечатлениями о зарубежной стажировке, она отметила, что в этой стране дошкольное воспитание и образование детей строится на познании окружающего мира через самостоятельную работу, которая начинается с мелочей. Очень ценится все, что сделано руками самих детей.

– Мы посещали детские сады и заметили, что дети много рисуют, создают различные поделки своими руками – ими все кабинеты украшены, – говорит она.

По словам Кымбат Карабалаевой, у воспитателей нет готовых методических пособий, они работают самостоятельно, при этом постоянно совершенствуют свои знания, находясь в творческом поиске. Педагоги, заведующие дошкольными учреждениями посещают различные образовательные программы, курсы повышения квалификации. Одним из важных аспектов их работы является профессиональное общение с родителями, которые не вмешиваются в воспитательный процесс.

Благодаря всеобщей безопас­ной среде воспитатели имеют возможность вывозить детей за пределы детского сада на различные экскурсии, что тоже является важной частью воспитательного процесса. Один день они знакомятся с работой метро, на второй день едут в аэропорт, на третий – в зоопарк, в большой супермаркет, где их, например, учат выбирать продукты, затем – на различные производства. Таким образом их с раннего детства знакомят с окружающим миром, готовят к более самостоятельной школьной жизни. На это даже не требуется разрешения родителей.

– У нас же детей зачастую родители привозят в детсад на машине, заводят в здание и вечером увозят домой. Поразило, что дети не просто знакомятся с окружающим миром, но и познают процессы, которые происходят вокруг. Мы видели, как воспитатели вместе с детьми наблюдают за процессом изготовления бумаги из листьев деревьев. Кроме этого, вместе с детьми готовят еду, пекут хлеб, – делится она своими впечатлениями. – Поэтому идея создания и оформления кабинетов собственными руками из подручных материалов стала вполне логичным итогом знакомства с зарубежным опытом.

Для начала вместе с коллегами они освободили большой кабинет от хлама. В течение месяца все дружно собирали картон, который и стал основным материалом для оформления учебного цент­ра. В работе принимали участие и дети, создавшие с воспитателями декорации «Города-мечты» с отделением полиции, магазином, кабинетом врача, СТО.

– Мы постарались создать городок, в котором есть все, что окружает нас в повседневной жизни. Это аптека, парикмахерская, магазины, СТО, дороги, полицейские. Мы хотим, чтобы дети больше коммуницировали между собой, тем самым развивали свою речь, – поделилась заведующая детским садом.

Учебный центр состоит из девяти кабинетов, где обучаются 145 детей. Каждый зал направлен на развитие творческих способностей детей: инклюзия, Монтессори, библиотека, лаборатория, художественная комната, соляная шахта, а также классы, где работают логопед и психолог. Кроме того, в цент­ре открыт театр для развития речевых способностей детей и языковой практики. Здесь все дети принимают участие в небольших представлениях и совершенствуют свои художественные навыки, чтобы готовиться к школе, раскрывать свой творческий потенциал. Как отмечают специалисты, исследовательская работа воспитателей детского сада способствовала расширению кругозора детей, развитию критического мышления, способностей к запоминанию и внимательному прослушиванию, развитию познавательных интересов детей. Не менее важным моментом в воспитательном процессе стала возможность вывозить дошколят на экскурсию. Детский сад заключил договор с молочной фермой, пекарней Qamshy Brand, мастерской по изготовлению изделий из кожи.

– В течение четырех месяцев мы знакомили детей с процессом производства молока и хлеба, чтобы они знали, откуда и как эти продукты появляются у нас на столе. На ферме они видели, как доят коров, сбивают из сливок масло, своими руками готовили курт. Наши дети получают не только впечатления и эмоции, но практический опыт, что очень важно для каждого ребенка, – считает Кымбат Карабалаева.

#дети #Алматы #детский сад #учебный центр #дошкольное воспитание

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