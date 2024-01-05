Энергия саморазрушения

Согласно данным Бюро национальной статистики, около 14 млн казахстанцев в возрасте от 10 до 63 лет потенциально употребляют энергетические напитки. При этом 3,2% от всего населения в возрасте от 10 до 21 года пьют их ежедневно.

В 2022 году в Казахстане проводилось исследование «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» – HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) в сотрудничестве с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения. Было выявлено, что 43,2% подростков 11–15 лет употребляют энергетические напитки. Каждый пятый (22,5%) пьет их реже одного раза в неделю, 8,8% – один раз в неделю, 6,4% – два-четыре раза в неделю, 2,3% – пять-шесть раз в неделю, 1,4% – ежедневно один раз в день, а 1,5% – более одного раза в день ежедневно! В этой связи Президент Казах­стана в том же году на встрече с общественностью Атырауской области поручил Правительству изучить вопрос введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам и принять конкретное решение.

Данный вопрос был внимательно изучен. В первую очередь нужно понять, что представляют из себя энергетические напитки.

Согласно техническому рег­ламенту Таможенного союза 021⁄2011 «О безопасности пищевой продукции» и законодательства ЕАЭС, это безалкогольные напитки, содержащие тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе. В последние годы такие напитки пользуются большой популярнос­тью в мире. Согласно недавним исследованиям Национального института здравоохранения и Европейского агентства по безо­пасности пищевых продуктов, от 30% подростков в США и до 70% жителей Европы сообщают о регулярном потреблении энергетических напитков. С 2006 года на мировом рынке существует более 500 видов энергетиков. Их состав может различаться в зависимости от производителя и конкретного продукта.

Главными причинами высокого потребления энергетических напитков являются их свободная продажа и доступная цена. По данным Euromonitor International, в Казахстане в 2022 году объем продаж энергетиков через розничные каналы увеличился на четверть по сравнению с 2021 годом, и это несмотря на значительное повышение цен. А по сравнению с 2017 годом рост объема продаж и вовсе составил 198%, увеличившись с 61,7 тыс. тонн до 184 тыс. тонн за пять лет. Только в Алматы ежегодно продается около 9 млн литров различных энергетиков (50 тыс. банок в день). Их продажи каждый год растут на 30–40%. Помогает в этом и активная реклама. В итоге число поклонников энергетиков постоянно увеличивается, а это значит, что их организм привыкает к «дешевому» пополнению энергии, превращая привычку в зависимость.

Кофеин – большое зло

Именно кофеин, который содержится в энергетических напитках, вызывает физическую и психологическую зависимость у людей. Это связано с его стимулирующими свойствами. Он воздействует на центральную нервную систему, повышая бодрствование, уменьшая усталость и улучшая настроение. В Международной классификации болезней 10-го пересмотра зависимость от кофеина официально классифицируется как психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин) (F15).

– Кофеин по своей структуре имитирует аденозин – химичес­кое вещество, вырабатываемое нашим организмом, которое по мере накопления клонит нас ко сну. Обладая сходной с аденозином химической структурой, кофеин может связываться с его рецепторами и тем самым блокировать снотворное действие. Кроме того, за счет выброса гормонов-катехоламинов кофеин вызывает стимулирование центральной нервной системы, симулируя ощущение бодрости и прилива энергии. Также в энергетиках содержится сахар, который служит источником энергии, а витамины группы В усиливают энергетический обмен. Дополнительными ингредиентами могут быть аминокислоты, такие как таурин, а также тропическое растение гуарана и L-карнитин. В комбинации они призваны еще больше усиливать энергетический обмен и тем самым масштабировать стимулирующий эффект кофеина, – рассказывает заместитель председателя правления Национального центра общественного здоровья Жанар Калмакова.

Согласно американскому лекарственному регулятору FDA, содержание кофеина и других ингредиентов в энергетиках существенно превышает значения, допустимые для потребительских напитков. Например, детям и подросткам не рекомендуется потреблять кофеин в количествах, превышающих 100 мг в день. При этом в среднем одна банка энергетического напитка содержит от 150 до 320 мг кофеина, а некоторые подростки за день могут выпить их две и более.

– Одна бутылка энергетика сопоставима с эффектом трех-четырех чашек зернового кофе, выпитых залпом, – уточняет врач-гастроэнтеролог городской многопрофильной больницы № 2 города Астаны Мария Жанабаева.

По ее словам, высокие дозы кофеина могут вызывать бессонницу, нервозность, головную боль, тахикардию, нарушение ритма сердца, гипертензию, тошноту, рвоту, диарею.

– Большинство энергетических напитков имеет схожий состав – вода, сахар, кофеин, минералы, витамины и такие стимуляторы, как гуарана, таурин и женьшень. Но содержание последних слишком мало для достижения терапевтического эффекта. При этом кофеин и сахар оказывают вредное воздействие на организм. Так, переизбыток сахара может привести к эрозии зубов, ожирению, сахарному диабету 2-го типа и другим проблемам с обменом веществ, – говорит врач.

Вред энергетиков подтвержден исследованиями ВОЗ, где сообщается, что пагубное влияние обусловлено концентрацией витаминов и аминокислот. Превышение их нормы в комбинации с кофеином особенно опасно для несовершеннолетних, беременных, а также для людей с сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, психическими и неврологическими, нарушением функции почек.

В зоне риска – дети

По словам заместителя председателя правления Национального центра общественного здоровья, особую тревогу вызывает тот факт, что школьники активно пополняют ряды любителей энергетических напитков. Это так называемый тренд. Немаловажную роль в этом играют социальные сети, где за счет ненавязчивой рекламы энергетики представляются в весьма привлекательном свете как символ статусности.

– Секрет популярности энергетических напитков среди детей и молодежи в том, что они помогают подросткам преодолевать утомляемость, ощущать себя и выглядеть бодрыми и тем самым демонстрировать улучшенные спортивные и академические результаты. Однако это достигается ценой уменьшения продолжительности и качества сна. Невыспавшиеся дети и подростки вынуждены обращаться к стимулирующим напиткам, что еще больше нарушает цикл здорового сна. Таким образом, возникает порочный цикл, из которого незрелому организму становится затруднительно выкарабкиваться, – рассуждает Жанар Калмакова.

Согласно национальному исследованию фонда Qalam, проведенному в 2023 году среди молодых людей 18–35 лет, уровень депрессивности молодежи Казахстана в пять раз выше, чем в мире! 70% молодых людей в рес­публике страдают от стрессов, бессонницы и апатии. И в этом не последнюю роль играют энергетические напитки.

Растущий организм не способен выдержать эффект, оказываемый на него энергетиками. С точки зрения физиологии развитие мозга продолжается вплоть до 25 лет. И хотя он уже перестает увеличиваться в размерах к раннему подростковому возрасту, но в этот период происходит тонкая настройка его работы. Часть мозга за лбом, называемая префронтальной корой, созревает одной из последних. Она отвечает за такие навыки, как планирование, расстановка приоритетов и принятие правильных решений. Этот период называется нейроразвитие, и важно обеспечивать в это время здоровые условия.

– Злоупотребление энергетическими напитками грозит нарушением развития префронтальной коры головного мозга у детей и подростков, а правильное развитие важно при формировании сложных поведенческих функций, – говорит заместитель председателя правления Национального центра общественного здоровья.

Потребление в большом количестве энергетических напитков может вызывать избыточную стимуляцию нервной системы, а это, в свою очередь, привести к беспокойству, сердцебиению, повышенному давлению, головным болям, расстройству желудка, раздражительности, нервозности, бессонице, паническим атакам, риску развития ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистых патологий с раннего возраста (инфаркты). По данным интервьюирования специалистов приемных покоев медицинских организаций, пос­ле увлечения энергетическими напитками все больше молодых людей в Казахстане попадает в больницу с инфарктом. Если раньше основным контингентом были пожилые люди в возрасте 60–70 лет, то сейчас заболевания сердечно-сосудистой системы стремительно «молодеют».

Но самое главное – врачи развенчивают миф, утверждая, что энергетические напитки не приносят в организм энергию, а, наоборот, заставляют его расходовать собственные энергетические резервы.

– Они сначала повышают тонус, умственную и физическую активность, но потом начинается истощение, человек ощущает вялость, апатию, артериальное давление может резко упасть. Длительное употребление энергетических напитков может вызывать психологическую и физическую зависимость, что требует постоянного увеличения дозы для достижения нужного эффекта. Пациенты, которые пили энергетические напитки для поддержания активности в определенный период жизни, жаловались на бессонницу и эпизоды тахикардии. Также были пациенты с токсическим поражением печени различной степени тяжести из-за регулярного употребления энергетических напитков, особенно в сочетании с алкоголем или лекарственными препаратами, – отмечает врач-гаст­роэнтеролог Мария Жанабаева.

Цель оправдывает средства

Всемирная организация здравоохранения выразила озабоченность по поводу высокого содержания сахара и кофеина в энергетических напитках и рекомендовала ограничивать их потребление, особенно среди детей и подростков. В 2008 году запрет на продажу энергетика Red Bull был введен в таких странах, как Франция, Норвегия и Дания. Однако основной причиной явилось повышенное содержание аминокислоты таурина, которое превышало допустимые в этих странах нормы.

Запрет на все энергетические напитки до 18-летнего возраста введен в Польше, Литве, Латвии. Аналогичное табу рассматривается британским правительством. В некоторых странах энергетики можно купить только в аптеках: например, во Франции, Дании и Норвегии.

Запретительной политики по отношению к этим напиткам придерживаются и в Китае после нескольких инцидентов, связанных с их употреблением, включая гибель школьников и подростков. В Испании рассматривают вопрос об ограничениях на продажу энергетических напитков, ставя их в одну категорию с упот­реблением алкоголя и табака.

Среди наших соседей запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним действует в Кыргызстане и Узбекистане. При этом в Кыргызстане власти хотят полностью зап­ретить ввоз и продажу таких напитков, причем несмотря на то, что данный продукт облагается акцизом (100 сом на литр). В Туркменистане энергетики запрещены полностью.

В РФ запрета на реализацию таких напитков подросткам по всей стране нет, но власти некоторых регионов ограничили продажу тем, кому еще нет 18 лет. Нап­ример, в Татарстане. Также в числе стран СНГ ограничения на продажу несовершеннолетним действуют в Азербайджане и Беларуси.

В Казахстане определенные табу тоже есть. Постановлением главного санитарного врача от 19 августа 2013 был введен запрет на реализацию энергетических напитков в средних, высших учебных заведениях и организациях здравоохранения.

Но в отличие от наркотиков, запрещенных законом в принципе, и электронных сигарет, которые нельзя продавать несовершеннолетним, для энергетиков в Казахстане пока нет ограничений. При этом на банках есть надпись о том, что они не рекомендованы лицам до 18 лет.

Учитывая риски для здоровья детей и подростков, а также опыт стран ближнего и дальнего зарубежья, в республике задумались над необходимостью введения на законодательном уровне запрета на продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 21 года. С такой инициативой выступили депутаты. К слову, в 2017 году мажилисмены уже предлагали ввести запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним лицам.

Новой ограничительной нормой предлагается дополнить Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения». При этом ее нарушение влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП, на субъектов малого предпринимательства – 25 МРП, среднего и крупного предпринимательства – 40 и 100 МРП. Однако данная инициатива еще обсуждается и не принята. Хотя Минздрав ее полностью поддержал.

Конечно, власти понимают, что будут определенные потери от введения данного регулятора. Подсчитано: учитывая сокращение объемов реализации на 3,2%, бизнес может потерять 5,6 млрд тенге, а уменьшение налоговых поступлений составит 667 952 943 тенге (НДС 12%). В этой связи предлагается для компенсации потерь рассмотреть возможность введения налога на сахар и часть от его сбора нап­равлять в сектор госмедицины (подобные меры успешно используются в различных странах и расширяют фискальное пространство бюджета здравоохранения).

Но, как говорится, цель оправдывает средства. Прогнозируется рост потребления энергетиков, увеличение социально-экономических потерь и затрат на медицину. Сегодня 54% бюджета здравоохранения Казахстана, а это 131 млрд тенге, приходится на стационарное лечение неинфекционных заболеваний (онкологические, сердечно-сосудистые, ХОБЛ, диабет), которые также возникают вследствие употребления энергетических напитков. При отсутствии ограничительных мер издержки с каждым годом будут только увеличиваться.