ЕНТ теперь не Рубикон Статьи 1120 Марина Пархоменко

О том, в каком режиме будут проходить экзамены, какие требования выдвигаются к выпускникам, и что нового ожидает их в абитуриентскую пору, рассказывает директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки Рамазан Алимкулов.



– Рамазан Сихымович, что собой представляет итоговая аттестация?



– Вначале замечу, новый формат ЕНТ, подразумевающий разделение экзамена на два блока, прописан в Законе РК «Об образовании», куда в 2016 году были внесены изменения, также отражен в Государственной программе развития образования на 2016–2019 годы, изданы приказы по линии министерства, принимаются соответствующие нормативно-правовые акты. Иначе говоря, политическое и законодательное решение по этому вопросу принято.



Итоговая аттестация в форме государственных выпускных экзаменов будет проходить в школах для выпускников, завершивших уровень общего среднего образования по пяти предметам, из которых четыре – обязательные и один – по выбору. Это родной язык и литература в форме эссе на одну тему из трех предложенных. На эту письменную работу отводится три часа, во время которых необходимо определить главную мысль, сформулировать проблему, изложить аргументы и сделать общий вывод. Алгебра и начала анализа сдается письменно, в течение 5 часов нужно выполнить 5 заданий, направленных на выявление степени усвоения математических фактов, понятий и приемов, умение решать прикладные и логистические задачи. История Казахстана – устный экзамен, сдаваемый по билетам, в каждом из которых 3 вопроса: два – это задания по теории материала и одно – творческого характера с использованием – что ново – исторических карт, схем, хронологичес­ких таблиц. Если выпускник не сможет ответить по выбранному билету, ему предоставляется право взять другой, но уже с понижением балла. Казахский язык в школах с неказахским языком обучения, а также русский язык в школах с казахским языком обучения будет проведен в форме тестирования – это 80 минут по следующим блокам: аудирование – 10 заданий (два текста), чтение – 10 заданий (два текста) и лексико-грамматическая часть с 20 заданиями. И пятый предмет выпускники выбирают сами: это физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, информатика, иност­ранный язык (английский, французский, немецкий). Тестирование по пятому предмету продолжится восемьдесят минут. Тест состоит из 40 заданий: 20 с выбором одного правильного ответа из 5 предложенных и 20 – а это нововведение – с выбором нескольких правильных ответов из множества предложенных.



Итоговая аттестация ориентировочно пройдет с 29 мая по 9 июня текущего года. Экзамены проходят в один отдельный день по каждому предмету на базе школы по месту обучения. При большом количестве учащихся допускается сдача в несколько потоков. Контрольно-измерительные материалы, составленные Центром тестирования по заказу МОН РК, заблаговременно доставляются спецсвязью до управлений образования областей, а далее местными органами по школам. Оценивание письменных и устных экзаменов, а также проверка тестовых листов ответов на основании предоставленных НЦТ кодов будет производиться в школе экзаменационной комиссией. Результаты должны быть известны в тот же день. Как и прежде, учащиеся имеют право на подачу апелляции. Резюмируя вышесказанное, подчеркиваю: школьные экзаменационные комиссии сами оценивают, принимают апелляционные заявления, а затем и решения по обоснованности этих апелляций. Весь этот процесс – на совести школы.



– Написание эссе во время выпускных испытаний, экзамены на математическую грамотность и грамотность чтения для поступ­ления в вуз уже пугают часть школьников, их родителей. Может, с их введением, да и вообще с новым форматом поторопились?



– Любая реформа не воспринимается на 100% положительно. Преж­де чем вводить новый ­формат, МОН РК проделало большую работу, в том числе аналитическую, был проведен опрос, в котором принимала участие педагогическая и родительская общественность. И около половины респондентов предложили поменять существующую до недавнего времени схему ЕНТ на новый формат. Вспомните, на протяжении нескольких лет было немало нареканий на то, что тестирование не позволяет оценить в полной мере учебные достижения учащихся, что простое закрашивание кружочков лишает детей возможности выражать свои мысли на бумаге, что натаскивание на тесты по четырем предметам отвлекает детей от изучения остальных дисциплин, и не менее важное, а может быть, и самое главное – ЕНТ несет слишком большую социальную нагрузку, поскольку за три часа с половиной ставится оценка работе ученика, школы, местных властей, а также решается вопрос поступления в вуз. С внедрением нового формата все эти недостатки можно отмести.



Нам говорят: за полгода до экзамена менять формат нельзя, ведь учащиеся в течение одиннадцати лет готовились к ЕНТ прежнему. Считаю, что это неправильная позиция. Педагог должен не готовить школьника к ЕНТ, а обучать согласно госстандарту образования. Если обучающийся хорошо освоил школьную программу – а все тесты составляются в ее пределах – он сдаст тест, выполнит письменные работы на хорошем уровне.



Введение эссе как школьного экзамена, математической и читательской грамотности как раз направлено на то, чтобы искоренить факты заучивания, угадывания. Они позволят определить уровень функциональной грамотности школьников. Для чего это нужно? В современном мире информация обновляется стремительно, потому требуется постоянно анализировать ее, сопоставлять, понимать, какая важнее, уметь преобразовывать ее в идею. И именно такой студент нужен институту или университету, чьи учебные программы существенно отличаются от программы школьной.



Мы проанализировали международный опыт. Развитые страны давно уже перешли на оценивание при входе в вузы компетентностных качеств. К примеру, в Израиле все выпускники сдают психометричес­кий тест, в США – SAT, который в первую очередь выявляет способность анализировать, логичес­ки мыслить и уметь использовать информацию. Мы тоже постепенно отходим от замера школьных знаний к замеру функциональной грамотности.



Мы меняем всего лишь пятую часть ЕНТ, и что касается эссе, математической грамотности и грамотности чтения, то это не новые предметы, а другой подход к оценке знаний. И прежде чем вводить их, мы провели с 2012 года большую подготовительную работу. В тестах, начиная с 2014 года, появились задания на логическое мышление, в школах проводится внешнее оценивание учебных достижений (ВОУД), наши дети участвуют в международных сравнительных исследованиях PISA, TIMSS, в основу которых заложены такие же тесты на логику, функцио­нальную грамотность. То есть мы таким образом хотим максимально приблизиться к международным стандартам.



– Хочу добавить, дети уже в начальной школе учатся работать с текстом, отвечая на поставленные в тестовом задании вопросы, а формированию математической грамотности служат те же факультативы по занимательной математике. Но вот родители еще переживают, что их детям слишком мало времени отводится на выполнение заданий.



– Существуют международные стандарты, согласно которым на одно задание отводится полторы минуты, на более сложные – максимум две. К тому же, время тес­тирования увеличено до 3 часов 50 минут. Если мы хотим, чтобы наши дети подтянулись, то должны придерживаться этих требований. У нас на каждый тест выделено около 2 минут, и этого вполне достаточно, чтобы ответить. Замечу, есть доказанная теория: если большинство экзаменуемых получает наивысший балл на тестировании, эти тесты считаются невалидными.



– Насколько обновлена база заданий, и как организовано пробное тестирование?



– Из порядка 84 тысяч вопросов около 40 тысяч обновлены в соответствии с новым форматом. Определенное количество заданий – по два варианта на каждый предмет – выставлено на сайте, на портале «Күнделік», где можно с ними ознакомиться. Загляните в задания по математической грамотности и убедитесь в том, что в них нет ничего сверхсложного, не нужно решать какие-то задачи, а надо просто включать смекалку, сопоставлять, сравнивать.



Можно пройти онлайн-тестирование, его процедура упрощена. Мы подключились в нынешнем году к терминальной сети «Касса 24», имею­щей более 17 тысяч точек по всему Казахстану. И теперь достаточно оплатить в терминале 260 тенге за одну попытку тес­тирования, ввести на терминале свой электронный адрес, получить пароль, а далее на сайте НЦТ в разделе «пробное тестирование» выполнить задания и увидеть свой результат. 14 января подключили онлайн-тестирование по новому формату, а 1 февраля запустили терминальную сеть. За первую неделю осуществлено 900 платежей через терминалы, а значит, попыток тестирования, а за две пос­ледние недели – три с половиной тысячи. До 20 июня, предположительного старта ЕНТ, времени для подготовки у выпускников будет достаточно.



– Из 140 максимальных баллов абитуриенту для доступа к получению высшего образования требуется набрать 50. Не слишком ли низкий порог? Каких специалистов мы получим?



– Вот если бы Вы сказали, что это слишком высокий порог, я бы Вас понял. На мой взгляд, ужесточение требований на входе не дает нужного эффекта, и Министерство образования и науки планомерно идет к смягчению условий для поступления в вузы, и это международная практика. Во всем мире тесты можно пересдавать и многократное количество раз, причем даже по отдельным блокам. И с прошлого года абитуриентам, не добравшим баллы на ЕНТ, разрешена пересдача в августе, январе. Отмечу, что в нынешнем году по итогам комплексного тестирования, состоявшегося в январе, доступ к высшему образованию дополнительно получили 17 тысяч молодых людей. Да, они пошли на платные отделения, но это не означает, что они купили учебный процесс и будущий диплом.



С учетом нового формата установленный уровень достаточен для того, чтобы сказать: да, у поступаю­щего есть определенный набор знаний, необходимый для обучения, но при этом надо учитывать, что поступление не гарантирует успешное окончание вуза, естественный отсев обязательно произойдет. Но либерализировать вход в вузы нужно, учитывая тот факт, что к двадцатому году в развитых странах, в число которых стремится войти наша страна, для большинства мест на рынке труда будут требоваться высшее образование.



– Меры безопасности при проведении вступительных экзаменов претерпят изменения?



– Технология проведения ЕНТ сохраняется. В пунктах тестирования также обеспечивается режим секретности: коды ответов засек­речены, доставляться материалы будут спецсвязью, их вскрытие будет происходить в присутствии комиссии. На входе нужно будет пройти через металлическую рамку, будут работать глушители сотовой связи. Отличие в технологии проведения итоговой аттестации от ЕНТ заключается только в том, что в школах экзамен оценивает комиссия, а листы ответов ЕНТ сканируются в пунктах приема ЕНТ и аккумулируются в центре.



В нынешнем году итоговая аттестация не имеет отношения к распределению грантов, следовательно, обстановка – а как известно, родные стены помогают – не будет столь нервозной. Разделение экзамена поможет по-новому оценивать уровень знаний выпускников. ЕНТ не является теперь Рубиконом, за которым нет обратной дороги. Анализ по итогам двух экзаменов будет проведен, статистика, думаю, будет интересной.



