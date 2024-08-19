ЕНТ в августе: почти половина поступающих не набрала пороговый балл

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 18 тысяч человек сдали августовское ЕНТ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Пороговый балл набрали 52% абитуриентов. Средний балл составил 54 балла. Максимальный балл – 128.

Отмечается, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями в августовском ЕНТ приняло участие 100 абитуриентов с ООП.

За период проведения ЕНТ выявлено 77 нарушений правил. В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 44 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 33 человека. Подставных лиц не выявлено.

Стоит отметить, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом, прием осуществляется приемными комиссиями вузов.