ЕНТ в августе: почти половина поступающих не набрала пороговый балл

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Пороговый балл набрали только 52% абитуриентов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 18 тысяч человек сдали августовское ЕНТ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Пороговый балл набрали 52% абитуриентов. Средний балл составил 54 балла. Максимальный балл – 128.

Отмечается, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями в августовском ЕНТ приняло участие 100 абитуриентов с ООП.

За период проведения ЕНТ выявлено 77 нарушений правил. В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 44 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 33 человека. Подставных лиц не выявлено.

Стоит отметить, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом, прием осуществляется приемными комиссиями вузов.

«Абитуриентам, которые не смогут набрать пороговые баллы по итогам ЕНТ-2024, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ предоставлена возможность зачислиться в вузы условно на платной основе. Далее они могут принять участие в январском, мартовском, основном, августовском ЕНТ-2025 и набрать необходимые пороговые баллы, чтобы продолжить обучение в вузе», – пояснили в министерстве. 

#итоги #ЕНТ #ВУЗ #август

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