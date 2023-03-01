Энтони Блинкен: США решительно поддерживают программу реформ Президента Токаева

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Асель Муканова

Программа первого официального визита Государственного секретаря США Энтони Блинкена
в Астану оказалась весьма насыщенной.

В первой половине дня он был принят Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Затем Госсекретарь США провел переговоры с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди и принял участие в Министерской встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

В ходе конструктивных переговоров обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, а также перспективы казахстанско-американского сотрудничества.

На пресс-конференции по итогам встречи Мухтар Тлеуберди с удовлетворением отметил, что сотрудничество с США развивается в духе расширенного стратегического партнерства. Это подтверждается интенсификацией политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Взаимный товарооборот между Казахстаном­ и США в 2022 году превысил 3 млрд долларов. Этот показатель на 37,2% больше, чем в 2021-м. Экспорт достиг 1,15 млрд долларов, а импорт из США в Казахстан – 1,89 млрд.

США являются одним из крупнейших инвесторов в экономику РК. С 1993 года общий приток прямых иностранных инвестиций превысил 62 млрд долларов, причем за первые три квартала 2022-го он увеличился вдвое – до 5 млрд долларов по сравнению с соответствую­щим периодом 2021-го.

В Казахстане работают около 590 предприятий с участием американского капитала. Компании США проявляют большой интерес к казахстанскому рынку.

– Мы только что завершили Министерскую встречу глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. Участие моих коллег из стран Центральной Азии наглядно показывает наши совместные политические усилия по укреплению региональных связей в сложной меж­дународной обстановке. Казахстан высоко ценит приверженность США укреплению сотрудничества с регионом Центральной Азии. Наша страна продолжает многовекторную и взвешенную внешнюю политику в соответствии со своими дипломатическими приоритетами. Центральная Азия и США остаются нашими основными партнерами. Это делает формат С5+1 актуальным механизмом регионального сотрудничества для нас в качестве принимающей стороны, – отметил Мухтар Тлеуберди.

В ходе мероприятия обсуждался широкий круг вопросов, включая сотрудничество в сфере продовольственной безопасности, борьбы с терроризмом, энергетики и экологии.

В завершение Мухтар Тлеуберди отметил, что Государственный секретарь США твердо поддерживает инициированные Касым-Жомартом Токаевым политические и экономические реформы, направленные на демократизацию и обеспечение верховенства закона. Энтони Блинкен подтвердил это в своем выступлении.

– США решительно поддерживают программу реформ, объявленную Президентом Казахстана в марте прошлого года. И мы с нетерпением ожидаем дополнительных конкретных шагов, которые Казахстан предпримет для реализации этой программы, расширения участия общественности, повышения подотчетности Правительства, борьбы с коррупцией. Эти реформы являются важной причиной того, что иностранные инвесторы, в том числе из США, приходят в Казахстан. Мы были одним из первых государств, кто это сделал, и продолжаем стремиться к укреплению нашего экономического сотрудничества не только для усиления возможностей внутри Казахстана, но и для укрепления связей во всей Центральной Азии, – сказал Госсекретарь США.

Энтони Блинкен добавил, что Казахстан продолжает оставаться ценным партнером США по ключевым глобальным вопросам, включая сокращение распространения ядерного оружия, осуществление важных миротворческих миссий и даже исследование Галактики.

– Мы благодарим Казахстан за лидерство в Центральной Азии и за проведение Министерской встречи в формате C5+1, – подытожил Энтони Блинкен.

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