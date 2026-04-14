Сегодня в Токио представители Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева заключили Меморандум о сотрудничестве с японскими компаниями JEOL Ltd. и Interactive Corporation, передает корреспондент Kazpravda.kz

Документ направлен на развитие научного партнерства, укрепление научной и лабораторной базы университета, а также расширение взаимодействия в сфере технологий и инноваций. От имени ЕНУ меморандум подписал проректор по академическим вопросам Ардак Бейсенбай.

Согласно договоренностям, стороны намерены развивать сотрудничество по ряду направлений, включая приобретение современного научного оборудования, консультационно-экспертную поддержку, проведение семинаров и воркшопов, а также организацию специализированных тренингов.

«Подписание документа отражает общий курс на углубление казахстанско-японского сотрудничества в сфере науки, образования и высоких технологий. Заключенный меморандум открывает для ЕНУ возможности по модернизации исследовательской инфраструктуры, обмену компетенциями, внедрению современных аналитических решений и подготовке высококвалифицированных кадров. Для университета это также важный шаг в расширении международного сотрудничества и укреплении позиций», — отметил проректор Ардак Бейсенбай.

Компания JEOL Ltd. является международным лидером в области научно-измерительных и исследовательских систем, а Interactive Corporation — официальным дистрибьютором компании в странах СНГ.

Подписание меморандума состоялось в рамках рабочего визита делегации ЕНУ в Японию. В состав делегации вошли проректор по академическим вопросам Ардак Бейсенбай, директор Института физико-технических наук Ерик Нурмолдин, а также заведующий кафедрой Международной кафедры ядерной физики, новых материалов и технологий Касым Жумадилов.

В ходе визита представители университета посетили Токийский университет и Университет Цукуба, где провели встречи с профессорско-преподавательским составом.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе реализацию совместных научных проектов, открытие исследовательских лабораторий и запуск международных образовательных программ. Отдельное внимание было уделено вопросам академической мобильности студентов и преподавателей, включая стажировки и программы обмена.

Участники встреч подчеркнули значимость совместных исследований для развития науки, подготовки высококвалифицированных кадров и внедрения передовых технологий в экономику.

Рабочий визит и подписание меморандума стали важным шагом в укреплении международного сотрудничества Евразийского национального университета и расширении его научно-образовательных возможностей.