Руководители и профессорско-преподавательский состав Казахского национального университета имени аль-Фараби внимательно следят за ходом работы Комиссии по Конституционной реформе, высказывая мнения относительно предлагаемых поправок и нововведений.

Поэтапная трансформация политической системы Казахстана, начатая в 2022 году и положенная в основу нынешней Конституционной реформы, стала ответом на запрос общест­ва о кардинальных переменах, считает председатель правления НАО, ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев.

В общественном сознании генерируются идеи перемен и масштабных трансформаций. Эти перемены обусловили готовящийся пересмотр Конституции, поправки в которую смогут существенно оптимизировать систему власти и государственного управления, отмечает он.

– С момента провозглашения независимости Казахстан последовательно осуществляет государственно-правовые процессы посредством адаптации к текущему моменту важнейших положений Основного закона, конституционного нормативного массива законодательства, – говорит Жансеит Туймебаев.

Политическая система Казах­стана становится более прогрессивной и открытой, в обществе утверждаются принципы законности, справедливости и порядка. В стране также запущены комплексные политико-правовые и социально-экономические реформы, которые уже дают положительные результаты.

– Речь идет о тотальной цифровизации, усилении роли нау­ки, дальнейшей диверсификации экономики, разведке и освоении полезных ископаемых, технологизации производств, совершенствовании налоговой, банковской и других сфер. Иными словами, все области социально-экономической и политической жизни казахстанского общества находятся в формате стратегических изменений, – отмечает ректор КазНУ.

Временной отрезок с 2022 года по сегодняшний день можно расценивать как закладку фундамента реформ, которые обрели институциональную форму через разработку и принятие основополагающих программных документов, в том числе Концепции регионального развития РК на 2025–2030 годы, Национального инфраструктурного плана до 2029 года, Концепции развития языковой политики в РК на 2023–2029 годы, Плана действий по реализации Информационной доктрины Казахстана на 2023–2025 годы, Концепции создания и развития наукоградов на 2025–2035 годы.

Если в 2022 году поправки затронули 33 статьи Основного закона, то изменения, предстоя­щие в рамках новой Конституционной реформы, будут еще более масштабными. При этом для воплощения в жизнь основных институциональных элементов, считает Жансеит ­Туймебаев, требуются кропотливая работа, поддержка граж­данами страны масштабной модернизации государства.

Декан факультета географии и природопользования КазНУ Алия Актымбаева считает особо важным озвученное предложение об обновлении преамбулы Конституции, причем не только с точки зрения юридической техники или идеологического обновления. В ее основе – более глубокий вопрос: какие ценности мы считаем базовыми для будущего Казахстана и какую модель ответственности закладываем для граждан и государства.

– Закрепление ­экологических и культурных ценностей на уровне преамбулы формирует нормативные рамки ответственности. Гражданин в таком государстве – не пассивный получатель благ, а соучастник сохранения общего наследия. Это напрямую влияет на повседневное поведение: от отношения к отходам и водным ресурсам до участия в общественных обсуж­дениях градостроительных и инфраструктурных решений, – отмечает специалист.

Обсуждение норм, касающихся разделов «Құрылтай» и «Халық кеңесі», свидетельствует о том, что Конституционная реформа переходит в содержательную и концептуальную фазу. Это мнение декана факультета журналистики, кандидата филологических наук Каната Ауесбая.

– Речь идет не просто об изменении структуры Парламента, а о формировании новой архитектуры представительной и консультативной власти в стране. Переход к однопалатному Парламенту предполагает пересмотр привычных механизмов законотворчества и ответственности депутатского корпуса. В этом смысле предлагаемые параметры – единый общенациональный округ, пропорциональная система и фиксированный срок полномочий – отражают стремление к большей политической прозрачности и институциональной устойчивости, – считает он.

Важная характеристика соз­данной по инициативе Президента Конституционной комиссии состоит в том, что она обеспечивает прозрачный, профессиональный и инклюзивный характер обсуждения поправок, последовательно реализуя принципы «Слышащего государства» и идею Справедливого Казахстана, уверена кандидат юридических наук, и. о. профессора кафедры гражданского права, гражданского процесса и трудового права Гульмира Нурахметова.

Она считает, что открытость – не опция, а необходимость. Открытые трансляции заседаний, публичная доступность информации и оперативное освещение работы комиссии через официальные ресурсы Конституционного суда и специальный те­леграм-канал «Конституциялық реформа 2026» являются важным сигналом обществу: изменения Основного закона не могут обсуждаться в закрытом режиме или «для узкого круга», поскольку затрагивают основы государственного устройства и общественного договора.

В продолжение темы заведую­щая кафедрой биотехнологии, PhD Аида Кистаубаева напоминает об огромном количестве поступивших предложений. И данный факт имеет принципиальное значение, свидетельствуя о том, что Конституционная реформа перестала быть исключительно институциональным процессом и приобрела реальное общественное измерение. Массовое участие граждан подтверждает высокий общественный запрос на вовлеченность в формирование основ государственного устройства.

Перед Конституционной комиссией стоит задача внести ­оптимальные, непротиворечивые предложения, отмечает доктор юридических наук, ассоцииро­ванный профессор кафедры политологии и политических технологий Жанетта Нурдинова.

Оценивая значение вновь ­создаваемого института народовластия – Халық кеңесі, заведующая кафедрой теории и истории государства и права, конституционного и админис­тративного права, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор Карлыгаш Усеинова подчеркивает, что он должен стать настоящим инструментом прямой демократии и мостом между властью и обществом.

– Современное общество главным условием своего развития определяет образование. В этой связи полагаю, что в конституционных нормах необходимо закрепить и этот приоритет. Только образованное общество может быть устойчивым и сильным, – так звучит позиция доктора юридических наук, профессора Алуы Ибраевой.

Особый интерес у профессора кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию факультета геогра­фии и природопользования Тамары Тажибаевой вы­звало выступление на заседании комиссии, посвященное усилению конституционных прав и свобод человека. Речь идет о закреплении развития человеческого капитала, образования, инноваций и культуры в качестве стратегической основы деятельности государства.

Доктор географических наук, профессор Виталий Сальников, оценивая результаты первых заседаний комиссии, отмечает, что были сделаны конкретные предложения, способные кардинально изменить архитектуру государственности ­Казахстана. И это не абстрактная юриспруденция, а реальный шанс выстроить систему, способную отвечать вызовам XXI века, подчеркивает ученый.

Вместе с тем он предлагает расширить рамки повестки новыми формулировками государственных приоритетов: закрепить право на здоровую окружающую среду, климатическую безопасность, доступ к экологическим данным.

– В нашей Конституции есть важная норма: «Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека», но этого недостаточно. В условиях ускоряющегося изменения ­климата, роста городов и цифровизации управления нам нужны конституционные гарантии: права граждан на достоверную информацию о качестве окружающей среды, обязательности научной экспертизы при принятии решений по экологии и градостроительству, защиты персональных и экологических данных в «умных городах», – говорит эксперт.