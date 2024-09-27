Ербаяна Мухтара отправили на лечение в Турцию

Недавно стало известно, что военнослужащего, пострадавшего в армии, отправят за границу.

«Ербаян полетел в Стамбул на лечение. Самолет вылетел из Астаны сегодня в восемь утра. Это был не легкий путь. Но мы это сделали. Сделали все вместе, благодаря доброте и состраданию нашего щедрого народа. Ербаян, будь сильным! Это половина победы! Впереди еще будут большие победы. У тебя вся жизнь впереди. Мы ждем дня, когда ты вернешься в страну на своих ногах», – проинформировала Инга Иманбай.