Ербол Аликулов назначен вице-министром МКИ

Кадровые назначения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

С октября прошлого года он возглавлял аппарат Минкультуры

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Аликулов Ербол Шымкентбаевич назначен вице-министром культуры и информации. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает Kazpravda.kz.

Ербол Аликулов родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1996 г. заместителем директора издательства «Каусар-булак» Республиканского благотворительного фонда им. Б. Момышулы.

В 1998-2002 гг. работал в частной компании.

2002-2005 гг. – главный специалист, начальник отдела аппарата акима, заместитель акима Турксибского района г. Алматы.

2006-2009 – помощник-советник, заместитель акима Алмалинского района г. Алматы.

2009-2013 гг. – аким Жетысуского района г. Алматы.

В 2013-2014 гг. был руководителем аппарата акима г. Алматы.

2014-2017 гг. – руководитель управления занятости и социальных программ, руководитель департамента труда, социальной защиты и миграции г. Алматы.

В 2017 г. был и.о. заместителя председателя Комитета по труду, социальной защите и миграции.

2017-2022 гг. – государственный инспектор Администрации Президента РК.

2022-2023 гг. – заместитель акима Карагандинской области.

С октября 2023 г. по настоящее время – руководитель аппарата Министерства культуры и информации РК. 

#назначение #Минкультуры #вице-министр #МКИ #Ербол Аликулов

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