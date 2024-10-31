Ербол Аликулов освобожден от должности вице-министра культуры и информации РК

На этот пост он заступил полгода назад - в феврале текущего года

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Аликулов Ербол Шымкентбаевич освобожден от должности вице-министра культуры и информации согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Ербол Аликулов родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1996 г. заместителем директора издательства «Каусар-булак» Республиканского благотворительного фонда им. Б. Момышулы.

В 1998-2002 гг. работал в частной компании.

2002-2005 гг. – главный специалист, начальник отдела аппарата акима, заместитель акима Турксибского района г. Алматы.

2006-2009 – помощник-советник, заместитель акима Алмалинского района г. Алматы.

2009-2013 гг. – аким Жетысуского района г. Алматы.

В 2013-2014 гг. был руководителем аппарата акима г. Алматы.

2014-2017 гг. – руководитель управления занятости и социальных программ, руководитель департамента труда, социальной защиты и миграции г. Алматы.

В 2017 г. был и.о. заместителя председателя Комитета по труду, социальной защите и миграции.

2017-2022 гг. – государственный инспектор Администрации Президента РК.

2022-2023 гг. – заместитель акима Карагандинской области.

С октября 2023 г. по февраль 2024 г. – руководитель аппарата Министерства культуры и информации РК.

С февраля 2024 г. - вице-министр культуры и информации РК.