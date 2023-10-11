Ерболат Ибрайханов назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации

Кадровые назначения
51
Буланова Наталия
выпускающий редактор

С 2022 года он был заместителем акима Жамбылской области

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства РК Ибрайханов Ерболат Максутханович назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. Он будет курировать вопросы тарифной политики и строительства. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Ерболат Ибрайханов родился 1981 году в Кызылординской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Яссави, университет Nottingham, Академию госуправления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2003 году с должности главного экономиста Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК.

2004 г. –– и.о. ведущего специалиста, ведущий специалист в структурах Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

В 2005-2008 гг. –– главный специалист отдела в структуре Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК.

В 2008-2011 гг. работал главным экспертом, начальником управления, заместителем директора департамента, начальником межрегиональных инспекций, начальником инспекции в структурах Агентства РК по защите конкуренции.

В 2010-2016 гг. –– заместитель директора департамента расследований Агентства РК по защите конкуренции.

В 2016-2017 гг. –– и.о. заместителя, заместитель руководителя управления жилья и жилищной инспекции г. Алматы.

В 2018-2019 гг. –– и.о. руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Туркестанской области и г. Шымкент.

В 2019 г. назначен руководителем департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Шымкент.

В 2019-2022 гг. –– заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

С 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Жамбылской области.

#назначение #вице-министр #водные ресурсы #ирригация #Ерболат Ибрайханов

Популярное

Все
Приказ выше кодекса?
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Пусть лучше украдут?
Когда донор продлевает жизнь
«Барыс» побеждает, «Арлан» не проигрывает!
Водопровод, да не тот…
Горизонты для дронов
Университетская наука создает портал – цифровой аналог агронома с 30-летним опытом работы
Никогда не опускать руки
Дружат театры меж собой
Вектор на демократизацию остается неизменным
Найти мир в себе
Экс-акима Актюбинской области приговорили к 8 годам колонии
Новую кемпинг-зону открыли в Алматы
Сердечных дел доктор
Духовные ориентиры
Казахстан направляет более 1600 тонн гуманитарной помощи в Афганистан
Стимулировать бизнес, развивать производство
Дань уважения истории
Удары грома и могущество ветра
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Ни дня без камеры
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Не убивайте детство
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Авиаторы и логисты обсудили будущее авиаперевозок в Казахстане
Девушка выпала из окна многоэтажки в Астане
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Даурен Казантаев возглавил аппарат Министерства водных ресу…
Назначен новый директор телеканала "Хабар 24"
Вице-министров и главу аппарата назначили в Минпроме
Вице-министров и главу аппарата назначили в министерстве тр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]