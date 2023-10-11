Ерболат Ибрайханов назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации

С 2022 года он был заместителем акима Жамбылской области

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства РК Ибрайханов Ерболат Максутханович назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. Он будет курировать вопросы тарифной политики и строительства. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Ерболат Ибрайханов родился 1981 году в Кызылординской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Яссави, университет Nottingham, Академию госуправления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2003 году с должности главного экономиста Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК.

2004 г. –– и.о. ведущего специалиста, ведущий специалист в структурах Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

В 2005-2008 гг. –– главный специалист отдела в структуре Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК.

В 2008-2011 гг. работал главным экспертом, начальником управления, заместителем директора департамента, начальником межрегиональных инспекций, начальником инспекции в структурах Агентства РК по защите конкуренции.

В 2010-2016 гг. –– заместитель директора департамента расследований Агентства РК по защите конкуренции.

В 2016-2017 гг. –– и.о. заместителя, заместитель руководителя управления жилья и жилищной инспекции г. Алматы.

В 2018-2019 гг. –– и.о. руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Туркестанской области и г. Шымкент.

В 2019 г. назначен руководителем департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Шымкент.

В 2019-2022 гг. –– заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

С 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Жамбылской области.