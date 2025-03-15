Ерлан Карин: «Президент озвучил системные решения многих вопросов и определил задачи на перспективу»

Политика
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Государственный секретарь Республики Казахстан отметил ключевые особенности четвертого заседания Национального курултая в Бурабае, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Был затронут самый широкий спектр актуальных вопросов, волнующих общество. Выступление Президента носило программный характер и по своему содержанию и структуре сопоставимо с ежегодным Посланием. В своей речи Глава государства дал тщательный анализ текущей ситуации, озвучил системные решения многих вопросов и определил задачи на перспективу. Практически все ключевые предложения членов Национального курултая, озвученные ими за 2 дня, нашли отражение в выступлении Президента», - написал Карин на своей странице в Телеграм.

Он также напомнил, какие вопросы и инициативы поднимали общественники на рабочих секциях и пленарном заседании.

«Реформирование экономики (внедрение инноваций и цифровых технологий; совершенствование налогово-бюджетной сферы; развитие транспортной инфраструктуры в регионах; нивелирование региональных диспропорций на рынке труда, обеспечение безопасности на производстве, популяризация рабочих профессий). Социальная политика (повышение доступности и качества образования; развитие науки и здравоохранения; вопросы экологии; создание комфортных условий для лиц с особыми потребностями). Укоренение принципа «закон и порядок» (борьба с мошенничеством; условия содержания в женских колониях; профилактика правонарушений среди молодежи; привитие правовой грамотности; ответственность для родителей правонарушителей). Систематизация идеологической работы (разработка единого концептуального документа в сфере внутренней политики; борьба с деструктивными религиозными течениями; пересмотр критериев государственного социального заказа; противодействие расточительству и бескультурью; системное воспитание подрастающего поколения по программе «Адал Азамат»; проведение просветительской работы и продвижение культурно-духовного наследия)», - продолжил госсекретарь.

Он также отметил знаковые инициативы Главы государства на Курултае.

«Идеологические и гуманитарные проекты: разработка Концепции внутренней политики; совершенствование законодательства в сфере НПО; открытие Институтов Абая за рубежом; создание Международного фонда охраны биологического разнообразия; создание национального цифрового архива; создание единой программы «Дети Казахстана»; создание в каждом областном центре центров реабилитации и развития особенных детей; оборудование в каждом областном, районном центре, в поселках и селах детских футбольных площадок», - отметил Карин.

Он также подчеркнул экономические и инфраструктурные инициативы Президента.

«Определение пяти приоритетных направлений развития страны к 40-летию Независимости: цифровизация и искусственный интеллект; транспорт и транзит; энергетика; агропромышленный сектор; человеческий капитал. Увеличение в 2025 году финансирования реального сектора экономики почти в два раза, до 8 триллионов тенге, в последующие годы – до 10 триллионов тенге. Реализация крупных инфраструктурных проектов в 2025-2026 годах. Ежегодный запуск около 200 инвестиционных проектов в течение следующих четырех лет. Разработка нового закона о развитии приграничных территорий. Строительство автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Создание Агентства по ядерной энергетике», - перечислил госсекретарь.

Накануне пресс-служба главы государства опубликовала полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на четвертом заседании Национального курултая.

#Ерлан Карин #мнение #курултай

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