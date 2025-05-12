Министр промышленности и строительства посетил ряд промышленных объектов региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное ведомство

Фото: пресс-служба Минпрома

Ерсайын Нагаспаев ознакомился со строительством завода по производству автомобилей Kia в Индустриальной зоне. На предприятии Kia Qazaqstan будет создано 1 500 рабочих мест и налажен выпуск 70 тыс.автомобилей в год мелкоузловым и крупноузловым методом. Запуск завода запланирован на октябрь 2025 года.

​Также он побывал на чугунно-литейном заводе мощностью до 45 тыс. тонн литья в год и строящемся заводе по производству главных передач ведущих мостов ТОО KamLit KZ. Запуск производства редукторов (74 тыс. ед. в год) ожидается во втором полугодии 2025 года.

​В рамках развития автокомпонентной базы министр ознакомился с деятельностью малой промышленной зоны TEHNOPARK, где планируется строительство локализационного центра мощностью до 60 тыс. комплектующих в год. Также были представлены проекты по строительству завода автокомпонентов ProProduction 10 и логистического комплекса «Сухой порт» ТЛК «Тобол».

​Министр поинтересовался работой завода Allur, а также ходом строительства общежития для работников и студентов. За первые четыре месяца на заводе произведено около 25 тыс. автомобилей марок JAC, Chevrolet, Kia, Jetour и Skoda. В настоящее время реализуются новые проекты по локализации моделей.

Во время экскурсии по заводу Allur был дан официальный старт серийному мелкоузловому производству автомобилей Jetour X70 Plus. Реализация проекта стала возможной благодаря ранее привлечённым инвестициям, направленным на развитие производственной инфраструктуры и наращивание доли казахстанского содержания.

​Кроме того, министр посетил АО «АгромашХолдинг KZ», где выпускаются тракторы и комбайны брендов LOVOL, Deutz-Fahr, ESSIL, также в 2024 году на базе предприятий локализован немецкий бренд сельхозтехники John Deere.

Глава ведомства заглянул в Костанайский колледж автотранспорта, где готовятся кадры по наиболее востребованным для региона и страны профессиям. Там обучается порядка 1,5 тыс. студентов с дальнейшим трудоустройством на вышеуказанные предприятия.

​Министр отметил важность сохранения темпов роста в обрабатывающей промышленности и своевременной реализации инвестиционных проектов.