Еще 8 студенческих общежитий откроют в этом году в Астане

Столица
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Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о студенческих общежитиях, которые откроются в этом году, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: акимат Астаны

Он отметил, что численность иногородних студентов растет ежегодно.  В прошлом году в столице  сдано в эксплуатацию 7 студенческих общежитий на 4 тыс. 200 мест. Это общежития для студентов ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, университета «Туран Астана», медицинского университета, Astana IT University и т.д.

«В текущем году планируется сдать в эксплуатацию еще 8 общежитий. Они позволят создать дополнительно почти 3,5 тыс. мест. Кроме того, высшим учебным заведениям выделили земельные участки для строительства учебных корпусов, где также предусмотрено строительство студенческих общежитий», - написал он.

С 2023 года работает проектный офис по строительству студенческих общежитий. Основная задача фронт-офиса - создание благоприятных условий для реализации госпрограммы по строительству общежитий и обеспечение жильем студентов, предоставление юридической, консультационной и экспертной поддержки вузам и потенциальным инвесторам, добавил аким.

#Астана #общежитие

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