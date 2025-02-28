Еще 8 студенческих общежитий откроют в этом году в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о студенческих общежитиях, которые откроются в этом году, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Он отметил, что численность иногородних студентов растет ежегодно. В прошлом году в столице сдано в эксплуатацию 7 студенческих общежитий на 4 тыс. 200 мест. Это общежития для студентов ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, университета «Туран Астана», медицинского университета, Astana IT University и т.д.

«В текущем году планируется сдать в эксплуатацию еще 8 общежитий. Они позволят создать дополнительно почти 3,5 тыс. мест. Кроме того, высшим учебным заведениям выделили земельные участки для строительства учебных корпусов, где также предусмотрено строительство студенческих общежитий», - написал он.

С 2023 года работает проектный офис по строительству студенческих общежитий. Основная задача фронт-офиса - создание благоприятных условий для реализации госпрограммы по строительству общежитий и обеспечение жильем студентов, предоставление юридической, консультационной и экспертной поддержки вузам и потенциальным инвесторам, добавил аким.