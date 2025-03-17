Еще одно село отказалось от алкоголя в области Абай

За последние 5 лет в Кожакелди не было зафиксировано ни одного преступления или правонарушения, связанных с употреблением алкоголя

Фото: polisia.kz

В селе Кожакелди Аксуатского района приняли принципиальное решение — полный отказ от употребления алкогольных напитков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Этот шаг не просто поддержан, а принят всем сообществом, от старшего поколения до молодежи. В основе решения — традиционные ценности, семейное благополучие и стремление к здоровому будущему.

Сотрудники полиции отметили, что за последние 5 лет в Кожакелди не было зафиксировано ни одного преступления или правонарушения, связанных с употреблением алкоголя.

Этот факт свидетельствует о высокой социальной ответственности жителей и важности наставничества аксакалов, которые направляют молодежь на путь здравомыслия.

«Мы видим, что жизнь без алкоголя — это мир в семье, безопасность на улицах, уверенность в завтрашнем дне. Наш выбор — это не запрет, а осознанное стремление к благополучию, которое мы передадим будущим поколениям», — отметил один из аксакалов села.

Теперь Кожакелди становится примером для других населенных пунктов, доказывая, что трезвый образ жизни — это путь к гармонии, развитию и процветанию всей общины.