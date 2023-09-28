Еще три "бронзы" завоевал Казахстан на Азиатских играх

Копилка сборной Казахстана пополнилась сразу тремя медалями в очередной соревновательный день на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Практически друг за другом на третью ступень пьедестала поднялись мужская команда по пляжному волейболу и представители команды по таеквондо Джансель Дениз (свыше 67 кг) и Смайыл Дуйсебай (свыше 80 кг).

Таеквондисты дошли до полуфинала, где потерпели поражение. Тем не менее, выход в 1/2 финала гарантировал им бронзовые медали.

Пляжники в матче за третье место обыграли Иран со счетом 2:0.