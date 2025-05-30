Фото: скриншот видео

Новая композиция с сегодняшнего дня начинает набирать просмотры на YouTube-канале. Композитором выступил сам Али Окапов, а слова к песне написал Али Сражадин. Режиссер-постановщик клипа Эрнест Зиядинов.

По первым отзывам меломанов видно, что четырехминутное видео впечатлило большую зрительскую аудиторию не только сильными голосами исполнителей, но и красивыми природными пейзажами.

Поклонники разных поколений звезд казахстанской эстрады сошлись во мнении, что лирическая композиция вызывает чувство ностальгии и оставляет приятное послевкусие после просмотра.

«Голос Розы Рымбаевой – это ДНК Казахстана»,

«Прекрасный талант, неповторимый голос. Хорошая смена поколений»,

«Мама и два сына – как это символично»,

«Музыка, текст, клип - все на высоте! Семья Рымбаевых - это настоящая сокровищница таланта», – гласят комментарии подписчиков.