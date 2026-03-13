Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать Статьи,Ирригация 17 марта 2026 г. 0:07 0 Лаура Казихан, Актюбинская область От рационального водопользования зависит экономическая и экологическая безопасность фото пресс-службы областного акимата Экономия через очистку Регион испытывает хронический дефицит влаги: осадков мало, летом из-за жары и сильного испарения реки и озера быстро мелеют. Фактически область живет в условиях постоянного водного стресса. При этом структура водопотребления показывает серьезный дисбаланс. По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования, около 60% воды расходуется на сельское хозяйство, 30% – на промышленность и лишь около пяти процентов – на жилищно-коммунальный сектор. Оставшийся объем – это потери при транспортировке, технические расходы и прочие категории водопользования. Таким образом, именно сельское хозяйство и промышленность остаются ключевыми сферами, где можно добиться наибольшей экономии воды. В этом отношении в регионе уже предпринимаются шаги, направленные на повышение эффективности водопользования. Исполняющий обязанности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бекболат Кулмагамбетов сообщил, что областью претворяется в жизнь дорожная карта по водосбережению, разработанная в рамках нового Водного кодекса и Комплексного плана по развитию водной отрасли Казахстана на 2024–2028 годы. Документ предусматривает внедрение систем оборотного и повторного водоснабжения на предприятиях и в коммунальном секторе, развитие современных технологий очистки сточных вод, а также более рациональное использование подземных и поверхностных источников. Эти работы будут проводиться поэтапно. Для улучшения экосистемы бассейна реки Илек, предотвращения трансграничного загрязнения и внедрения оборотно-повторного водоснабжения в настоящее время за счет заемных средств Европейского банка реконструкции и развития силами АО «Aqtobe su-energy group» в Актобе осуществляется проект строительства новых канализационных очистных сооружений. – В рамках проекта будут применены современные технологии очистки бытовых стоков. Очищенную воду планируется повторно использовать в сельском хозяйстве. Такой подход соответствует мировым трендам циркулярного водопользования, – пояснил Бекболат Кулмагамбетов. Проект, к реализации которого уже приступили, предполагает строительство новой станции очистки сточных вод с пропускной способностью до 100 тыс. кубометров в сутки, а также сооружений для обработки осадка с использованием биогаза. Бекболат Кулмагамбетов отметил, что благодаря станции существенно снизится нагрузка на подземные источники питьевой воды в Актобе, особенно если учесть, что их разведанные запасы не бесконечны. Ранее часть бытовых и сельскохозяйственных нужд покрывалась напрямую из подземных вод, что ускоряло истощение водоносных горизонтов. Теперь очищенная вода будет повторно применяться для полива сельхозугодий и технологических потребностей промышленных предприятий, подземные же источники станут использоваться преимущественно для питья. В Актюбинской области разведано 380 месторождений подземных вод с эксплуатационными запасами около 1,9 млн кубометров в сутки. Из-за незначительного количества осадков и высокого испарения поверхностных вод реки и временные водотоки сильно зависят от зимних осадков, поэтому рациональное водопользование особенно важно. Водохранилища – ресурсы для орошения Чтобы обеспечить стабильное водоснабжение, повысить устойчивость к климатическим рискам, в регионе ведется строительство и модернизация гидротехнических сооружений. Всего действуют 206 ГТС, в том числе три крупных водохранилища, а также плотины и оросительные системы. Из них значительная часть нуждается в ремонте. В частности, из 147 плотин, находящихся в коммунальной собственности, 52 требуют восстановления. Нынче по мере выделения средств планируется провести ремонтные работы на 18 объектах. – Одновременно разрабатываются проекты новых водохранилищ – Ульке на реке Жаман-Каргалы в областном центре и Жамбыл на реке Ор в Хромтауском районе. Они позволят сгладить сезонные колебания водности и обеспечить сельское хозяйство поливом в засушливые сезоны, поддерживая экологический баланс рек и водоемов, – рассказал и. о. руководителя областного управления. Как отметил директор Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Ринат Шауенов, Актюбинское, Каргалинское и Саздинское водохранилища играют ключевую роль в формировании водных запасов и обеспечении устойчивого водоснабжения аграрного и коммунального секторов. В последние годы на водохранилищах проведены масштабные работы по реконструкции и модернизации. На Актюбинском полностью завершена реконструкция, предусматривающая укрепление плотины, замену затворов, монтаж систем освещения, видеонаблюдения и охранной сигнализации. На Саздинском проведен капитальный ремонт гидроузла, увеличена его емкость до 7,5 млн кубометров, очищено от зарослей русло реки Сазды. На Каргалинском водохранилище осуществлен плановый ремонт плотины гидроузла, сейчас разрабатывается проект реконструкции с установкой на ней малой ГЭС, автоматизированных систем управления и мониторинга. По словам Рината Шауенова, такие меры позволяют снизить потери воды при фильтрации и распределении, обеспечивать стабильное наполнение водохранилищ, несмотря на сезонные колебания и ограниченность притока, поддерживать водный баланс рек и орошаемых земель, что особенно важно для аграрного сектора. – В рамках реконструкции особое внимание уделяется снижению потерь воды на магистральном канале. По проекту его облицуют монолитным железобетоном и установят водовыпускные, подпорные и регулирующие гидротехнические сооружения на общей длине 18 километров, – пояснил директор областного филиала РГП. На сегодня Актюбинское водохранилище заполнено в объеме 103 млн кубометров, что составляет 42% его емкости, Каргалинское – на 87 млн кубометров (31%) и Саздинское – на 2,9 млн кубометров (39%). Такой уровень наполнения представитель «Казводхоза» склонен считать результатом сезонных колебаний притока и климатическими особенностями региона. Как подчеркнул ирригатор, комплексная реконструкция водохранилищ, строительство новых накопителей и внедрение автоматизированных систем управления позволяют минимизировать потери воды, поддерживать стабильное наполнение и обеспечивать надежное водоснабжение даже при ограниченном притоке. Кроме того, в крупных водохранилищах региона уже внедрены автоматизированные системы мониторинга уровня воды. В дальнейшем такие технологии планируется поэтапно применять и на малых гидротехнических сооружениях. Цифровизация водного хозяйства позволит оперативно управлять сбросами, предотвращать аварийные ситуации и улучшать прогнозирование паводков и засух, становясь важным инструментом климатической адаптации региона и повышения эффективности водопользования. Для рационального использования накопленной воды особое внимание уделяется и орошаемым землям. Так, ежегодно на сельскохозяйственные угодья подается 15–20 млн кубометров воды. В 2025 году орошением было обеспечено 5 322 га земель в зоне действия водохранилищ. Хозяйства применяют современные технологии полива – капельное и дождевальное орошение, а также автоматизированные системы управления поливом, что позволяет снизить потери воды и оптимизировать расход. Для фермеров действует господдержка: инвестиционные субсидии компенсируют до 50% затрат на внедрение современных оросительных систем и инфраструктуры, стимулируя развитие водосберегающих технологий. Ринат Шауенов уточнил, что общий годовой объем водопотребления в аграрном секторе региона составляет 53–56 млн кубометров, при этом фактически орошается 30,2 тыс. га полей. Из них на площади 11,8 тыс. га применяются водосберегающие технологии: на 10,6 тыс. га – дождевальное орошение и на 1,2 тыс. га – капельное. К 2030 году планируется расширить площадь охвата современными методами полива до 44 тыс. га. Причины обмеления, и как с ним бороться Почему в регионе мелеют реки и есть ли возможность остановить природный дисбаланс – свое мнение по этому поводу высказал доцент кафедры экологии регионального университета им. К. Жубанова Акылжан Телеуов. По мнению эколога, обмеление рек в Актюбинской области – это не внезапное явление и не исключительное следствие климатических изменений. Основная причина кроется в нарушении естественного баланса между водой, почвой и ландшафтом степной зоны. – Деградация почв стала одним из ключевых факторов снижения уровня воды. При чрезмерном выпасе скота, распашке земель и утрате растительности верхний слой почвы теряет структуру и способность удерживать влагу. В результате талая и дождевая вода не впитывается, а быстро испаряется или уходит поверхностным стоком, не пополняя подземные водоносные горизонты и русла рек. Важную роль играет и состояние растительного покрова. Корни растений способствуют накоплению влаги, задержанию снега и равномерному проникновению воды в грунт. При сокращении растительности нарушается естественный механизм подпитки рек, – пояснил Акылжан Телеуов. Отдельное внимание доцент уделил вмешательству в русловые процессы. Попытки быстро отрегулировать водный режим путем расширения русел или искусственного изменения берегов без комплексного научного подхода могут привести к заиливанию, ускоренному испарению и разрушению прибрежных экосистем. По мнению ученого, русло должно сохранять естественную форму с извилинами и растительностью, что обеспечит устойчивость водотока. Среди необходимых мер эколог выделяет восстановление структуры почвы, внедрение снегозадерживающих мероприятий, строгий контроль над использованием водоохранных зон и рациональное управление пастбищами. Вода должна максимально долго оставаться в степи, накапливаться в грунте и постепенно подпитывать реки. Также важным инструментом становится современный мониторинг. Сбор данных о снежном покрове, осадках, промерзании почвы и паводковых процессах с применением цифровых технологий позволит прогнозировать водность рек и принимать взвешенные решения по управлению водными ресурсами. Акылжан Телеуов подчеркнул, что проблему обмеления нельзя решить только гидротехническими мерами. Необходим комплексный экологический подход, основанный на восстановлении природного баланса. Сохранение рек – стратегическая задача, от решения которой напрямую зависят экологическая устойчивость и водная безопасность региона. #сельское хозяйство #водоснабжение #полив #ирригация