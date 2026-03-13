Экономия через очистку

Регион испытывает хронический дефицит влаги: осадков мало, летом из-за жары и сильного испарения реки и озера быстро мелеют. Фактически область живет в условиях постоянного водного стресса. При этом структура водопотребления показывает серьезный дисбаланс.

По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования, около 60% воды расходуется на сельское хозяйство, 30% – на промышленность и лишь около пяти процентов – на жилищно-коммунальный сектор. Оставшийся объем – это потери при транспортировке, техни­ческие расходы и прочие категории водопользования. Таким образом, именно сельское хозяйст­во и промышленность остаются ключевыми сферами, где можно добиться наибольшей экономии воды.

В этом отношении в регионе уже предпринимаются шаги, направленные на повышение эффективности водопользования. Исполняю­щий обязанности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бекболат Кулмагамбетов сообщил, что областью претворяется в жизнь дорожная карта по водосбережению, разработанная в рамках нового Водного кодекса и Комплексного плана по развитию водной отрасли ­Казахстана на 2024–2028 годы.

Документ предусматривает внед­рение систем оборотного и повторного водоснабжения на предприя­тиях и в коммунальном секторе, развитие совре­менных технологий очистки сточных вод, а также более рациональное использование подземных и поверхностных источников. Эти работы будут проводиться поэтапно.

Для улучшения экосистемы бассейна реки Илек, предотвращения трансграничного загрязнения и внедрения оборотно-повторного водоснабжения в нас­тоящее время за счет заемных средств Европейского банка реконструкции и развития силами АО «Aqtobe ­su-energy group» в Актобе осуществляется проект строительства новых канализационных очистных сооружений.

– В рамках проекта будут применены современные технологии очистки бытовых стоков. Очищенную воду планируется повторно использовать в сельском хозяйстве. Такой подход соответствует мировым трендам циркулярного водопользования, – пояснил Бекболат Кулмагамбетов.

Проект, к реализации которого уже приступили, предполагает строительство новой станции очистки сточных вод с пропускной способностью до 100 тыс. кубомет­ров в сутки, а также сооружений для обработки осадка с использованием биогаза.

Бекболат Кулмагамбетов отметил, что благодаря станции существенно снизится нагрузка на подземные источники питьевой воды в Актобе, особенно если учесть, что их разведанные запасы не бесконечны. Ранее часть бытовых и сельскохозяйственных нужд покрывалась напрямую из подземных вод, что ускоряло истощение водоносных горизонтов. Теперь очищенная вода будет повторно применяться для полива сельхозугодий и технологических потребностей промышленных предприятий, подземные же источники станут использоваться преимущественно для питья.

В Актюбинской области разведано 380 месторождений подземных вод с эксплуатационными запасами около 1,9 млн кубометров в сутки. Из-за незначительного ­количества осадков и высокого испарения ­поверхностных вод реки и временные водотоки сильно зависят от зимних осадков, поэтому рациональное водопользование особенно важно.

Водохранилища –

ресурсы для орошения

Чтобы обеспечить стабильное водоснабжение, повысить устойчивость к климатическим рискам, в регионе ведется строительство и модернизация гидротехнических сооружений. Всего действуют 206 ГТС, в том числе три крупных водохранилища, а также плотины и оросительные системы. Из них значительная часть нуждается в ремонте. В частности, из 147 плотин, находящихся в коммунальной собственности, 52 требуют восстановления. Нынче по мере выделения средств планируется провести ремонтные работы на 18 объектах.

– Одновременно разрабатываются проекты новых водохранилищ – ­Ульке на реке Жаман-Каргалы в областном центре и Жамбыл на реке Ор в Хромтауском районе. Они позволят сгладить сезонные колебания водности и обеспечить сельское хозяйство поливом в засушливые сезоны, поддерживая экологи­ческий баланс рек и ­водоемов, – рассказал и. о. руководителя областного управления.

Как отметил директор Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Ринат ­Шауенов, Актюбинское, Каргалинское и Саздинское водохра­нилища играют ключевую роль в формировании водных запасов и обеспечении устойчивого водоснабжения аграрного и коммунального секторов.

В последние годы на водохранилищах проведены масштабные работы по реконструкции и модернизации. На Актюбинском полнос­тью завершена реконструкция, предусматривающая укрепление плотины, замену затворов, монтаж систем освещения, видеонаб­людения и охранной сигнализации. На Саздинском проведен капитальный ремонт гидроузла, увеличена его емкость до 7,5 млн кубометров, очищено от зарослей русло реки Сазды.

На Каргалинском водохранилище осуществлен плановый ремонт плотины гидроузла, сейчас разрабатывается проект реконструкции с установкой на ней малой ГЭС, ­автоматизированных систем управления и мониторинга.

По словам Рината Шауенова, такие меры позволяют снизить потери воды при фильтрации и распределении, обеспечивать стабильное наполнение водохра­нилищ, несмот­ря на сезонные колебания и ограниченность притока, поддерживать водный баланс рек и орошаемых земель, что особенно важно для ­аграрного сектора.

– В рамках реконструкции особое внимание уделяется снижению потерь воды на магистральном канале. По проекту его облицуют монолитным железобетоном и установят водовыпускные, подпорные и регулирующие гидротехни­ческие сооружения на общей длине 18 километров, – пояснил директор областного филиала РГП.

На сегодня Актюбинское водохранилище заполнено в объеме 103 млн кубометров, что составляет 42% его емкости, Каргалинское – на 87 млн кубометров (31%) и Саздинское – на 2,9 млн кубомет­ров (39%). Такой уровень наполнения представитель «Казводхоза» склонен считать результатом сезонных колебаний притока и климатическими особенностями региона.

Как подчеркнул ирригатор, комплекс­ная реконструкция водохранилищ, строительство новых накопителей и внедрение автоматизированных систем управления позволяют минимизировать потери воды, поддерживать стабильное наполнение и обеспечивать на­дежное водоснабжение даже при ограниченном притоке.

Кроме того, в крупных водохра­нилищах региона уже внедрены автоматизированные системы мониторинга уровня воды. В дальнейшем такие технологии планируется поэтапно применять и на малых гидротехнических сооружениях.

Цифровизация водного хозяйст­ва позволит оперативно управлять сбросами, предотвращать аварийные ситуации и улучшать прогно­зирование паводков и засух, становясь важным инструментом климатической адаптации региона и повышения эффективности водопользования.

Для рационального использования накопленной воды особое внимание уделяется и орошаемым землям. Так, ежегодно на сельскохозяйственные угодья подается 15–20 млн кубометров воды. В 2025 году орошением было обеспечено 5 322 га земель в зоне действия водохранилищ.

Хозяйства применяют современные технологии полива – капельное и дождевальное орошение, а также автоматизированные сис­темы управления поливом, что позволяет снизить потери воды и оптимизировать расход. Для фермеров действует господдержка: инвестиционные субсидии компенсируют до 50% затрат на внед­рение современных оросительных систем и инфраструктуры, стимулируя развитие водосберегающих технологий.

Ринат Шауенов уточнил, что общий годовой объем водопотреб­ления в аграрном секторе региона составляет 53–56 млн кубометров, при этом фактически орошается 30,2 тыс. га полей. Из них на площади 11,8 тыс. га применяются водосберегающие технологии: на 10,6 тыс. га – дождевальное орошение и на 1,2 тыс. га – капельное. К 2030 году планируется расширить площадь охва­та современными методами полива до 44 тыс. га.

Причины обмеления,

и как с ним бороться

Почему в регионе мелеют реки и есть ли возможность остановить природный дисбаланс – свое мнение по этому поводу ­высказал доцент кафедры эко­логии регионального университета им. К. Жубанова Акылжан Телеуов.

По мнению эколога, обмеление рек в Актюбинской области – это не внезапное явление и не исключительное следствие климатических изменений. Основная причина кроется в нарушении естественного баланса между водой, почвой и ландшафтом степной зоны.

– Деградация почв стала одним из ключевых факторов снижения уровня воды. При чрезмерном выпасе скота, распашке земель и утрате растительнос­ти верхний слой почвы теряет структуру и способность удерживать влагу. В результате талая и дождевая вода не впитывается, а быстро испаряется или уходит поверхностным стоком, не пополняя подземные водоносные горизонты и русла рек. Важную роль играет и состояние растительного покрова. Корни рас­тений способствуют накоплению влаги, задержанию снега и равномерному проникновению воды в грунт. При сокращении растительности нарушается естественный механизм подпитки рек, – пояснил Акылжан Телеуов.

Отдельное внимание доцент уделил вмешательству в русловые процессы. Попытки быстро отрегулировать водный режим путем расширения русел или искусственного изменения берегов без комплексного научного подхода могут привести к заиливанию, ускоренному испарению и разрушению прибрежных экосистем. По мнению ученого, русло должно сохранять естественную форму с извилинами и растительностью, что обеспечит устойчивость водотока.

Среди необходимых мер эколог выделяет восстановление структуры поч­вы, внедрение снегозадерживающих мероприятий, строгий контроль над использованием водоохранных зон и рациональное управление пастбищами.

Вода должна максимально долго оставаться в степи, накапливаться в грунте и постепенно подпитывать реки. Также важным инструментом становится современный мониторинг. Сбор данных о снежном покрове, осадках, промерзании почвы и паводковых процессах с применением цифровых технологий позволит прогнозировать водность рек и принимать взвешенные решения по управлению водными ресурсами.

Акылжан Телеуов подчеркнул, что проблему обмеления нельзя решить только гидротехническими мерами. Необходим комплексный экологи­ческий подход, основанный на восстановлении природного баланса. Сохранение рек – стратегическая задача, от решения которой напрямую зависят экологическая устойчивость и водная безопасность региона.