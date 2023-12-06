Если «мусор» в головах

На протяжении многих лет город у Каспия служил примером наведения порядка. Помимо чис­тоты на набережной и в других общественных местах, приезжие отмечали отсутствие мусора во дворах внутри микрорайонов. И это при том, что сами актаусцы, как показывает практика, не отличаются высокой культурой и не особо бережно относятся к окружающей среде.

Добиться визуального «блес­ка» местному акимату удалось благодаря увеличенной численности мусорных контейнеров и налаженной работе коммунальных служб. То, что чистота не заслуга самих горожан, становится понятным каждый вечер воскресенья. Впрочем, уже утром в понедельник улицы вновь становятся чистыми, а мусорные контейнеры – пустыми.

Заметно в последние годы улучшилось и состояние городской набережной. Если раньше вблизи моря можно было встретить стихийные мини-свалки, то сегодня берег практически чист. И здесь надо отдать долж­ное усилиям не только местных властей, хотя без них, безусловно, не обошлось.

Оснащение набережной небольшими мусорными контейнерами, а также камерами наблюдения и риск нарваться на штраф сделали свое дело: горожане и гости Актау стали убирать за собой бытовые отходы. Ведь точность видеонаблюдения такова, что даже неосторожно выброшенный окурок на набережной может привести к штрафу по статье 434-2 Административного кодекса РК. А это ни много ни мало 10 МРП (34 500 тенге. – Прим. авт.). В перерасчете «на здравый смысл» местные жители решили: проще выбрасывать мусор в урну.

Нельзя умалять заслуг и городских экоактивистов. Помимо регулярных призывов выходить на субботники и волонтерских сборов экологические организации и просто неравнодушные граждане на постоянной основе пропагандируют бережное отношение к городу, предают в новостных лентах огласке факты небрежности и нарушений санитарных норм под заголовками: «Мужчина выбрасывает мусор на берегу Каспия», «Жительница популярного ЖК оставила пакет с отходами прямо у подъезда»...

Медленно, но верно такая информационная «война» за чистоту начинает давать результаты.

– Проблемы, конечно, есть. Но если смотреть на ситуацию в общем, то тенденция, на мой взгляд, положительная. Как бы ни ругали социальные сети, они точно помогают не только раскрывать негатив, но и бороться с ним. Слаженное взаимодействие властей, коммунальщиков и общественности приводит к тому, что горожане стали вести себя аккуратнее, специалисты различных коммунальных служб тоже тщательно следят за качеством своей работы. Все это в совокупности дает возможность жить в чистом городе. Помню раньше, выходя на работу, мы могли увидеть во дворе у лавочки пустые бутылки, объедки, шелуху от семечек... Сейчас этого нет.

Возможно, дело в том, что молодежь ведет себя иначе. Или же законы и неравнодушие людей все-таки работают. Достаточно было оштрафовать за мусор и распитие нескольких условных «хулиганов», как у остальных отпало желание вести себя так же, – рассказывает жительница Актау Айгуль Жумашева.

Между тем если в большей части города система вывоза мусора достаточно налажена и санитарная очистка территорий производится своевременно, то в Актау известны несколько микрорайонов, разительно и в худшую сторону отличающихся от всех остальных… Мелкий мусор, переполненные урны, стихийные свалки... Такая обстановка царит на протяжении года в 16-м микрорайоне областного центра.

– У нас с мусором вечная проб­лема. На один ЖК – три маленькие урны, да и те вечно переполнены. В кустах – мусор, сбоку от дома идет стройка, там то и дело возникают стихийные свалки. Конечно, ответственность с самих жителей снимать нельзя. Но! У нас ближайшие контейнеры в соседних дворах находятся. Не понимаю почему. Это так задумано, что ли, к соседям мусор выносить? Микрорайон вроде как новый, дома красивые, а вокруг свалка, – возмущается жительница ЖК «Otpan Towers-2» Екатерина Леонова.

Ситуацию с новыми микро­райо­нами прокомментировали в городском отделе ЖКХ. По словам заместителя руководителя отдела Бахтияра Максатова, в верхних районах Актау действительно есть проблема с вывозом мусора. Но связана она отнюдь не с плохой работой коммунальщиков, а с недобросовестностью местных КСК и ОСИ, которые игнорируют требования заключать договоры с компанией по вывозу мусора.

– По нашим стандартам положено устанавливать по одному контейнеру на 80 человек. Несмотря на то что у нас достаточно низкий для Казахстана тариф, многие граждане почему-то стараются умышленно занизить число проживающих, чтобы меньше платить. Есть проблема и с юридическими лицами. Компаний много, а договор на вывоз мусора заключают единицы. Из-за моратория на проверки малого и среднего бизнеса нет рычагов, для того чтобы их проконтролировать. Мусор выбрасывают все, а вот оплачивают его вывоз немногие, – пояснил Бахтияр Максатов.

– Вопрос недостаточности контейнеров жильцам необходимо решать с теми же ОСИ. При этом субъекты бизнеса (магазины и другие) должны иметь свои емкости для сбора мусора, – считает депутат городского маслихата Кирилл Осин.

Депутат как один из общественников и экологов-активистов искренне возмущен халатным отношением граждан к собственному дому и нежеланием сохранять чистоту не только в родном городе, но и собственном дворе.

– Часто можно видеть, как вокруг новых ЖК растут горы стихийных свалок. Люди делают ремонт и строительный мусор почему-то считают необходимым вывалить за ближайшей стройкой. Через полгода там вырастает огромная свалка, и снова шум, недовольство, снова по привычке во всем винят коммунальщиков. Между тем для ликвидации этих мусорных развалов акимат тратит бюджетные средства, которые можно было бы направить на благоустройство тех же самых дворов, – говорит Кирилл Осин.

Очевидно, что система уборки и вывоза мусора не может решаться без взаимодействия с гражданами. Как бы хорошо ни работали коммунальные службы и местные власти, без содействия общественности не обойтись. Эта прописная истина, к сожалению, до сих пор не осмыслена многими.

«Мусор» в головах иных сооте­чественников, позволяю­щий думать, что, сэкономив 504 тенге на вывозе ТБО, они обманули систему, приводит к беспорядку у их домов. Это общая проблема. И решать ее следует совместно.