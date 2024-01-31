Если в сердце живет любовь

68-летнего Мухарама Хайбулина в наших краях знают как человека, по-настоящему любящего историю. Житель села Лепсинска Алакольского района изучением прошлого всерьез увлекся в 1988 году, даже сменив специализацию учителя физики на историка. С того же момента он более 20 лет заведовал пришкольным краеведческим музеем, куда бережно собирали по крупицам ценнейшую историю края несколько поколений педагогов Лепсинской СШ им. К. Ушинского.

Любимое дело не оставил и пос­ле выхода на пенсию. В 2021 году благодаря поддерж­ке местного мецената внушительная коллекция переехала из школьных стен в отдельное просторное здание, получив статус Лепсинского филиала областного историко-краеведчес­кого музея. С тех пор Мухарам Минтаевич официально работает там научным сотрудником. С удовольствием рассказы­вает посетителям и об экспонатах, и истории их появления, всегда подчеркивая особую роль своих земляков-пат­риотов, которые берегли, находили и передавали в музей эти сокровища.

Но не менее интересна история семьи самого Мухарама Хайбулина, где две разные культуры – татарская и дунганская – прочно скреплены любовью вот уже 47 лет.

С супругой Фатимой Идрисовной, тогда еще Чимировой, Мухарам Минтаевич познакомился буквально на кукурузном поле. Молодые студенты из разных краев дружно трудились на традиционных тогда сельскохозяйственных работах в Панфиловском районе. Статная и шус­трая алматинская красавица с роскошной косой до пояса занималась готовкой. Не заметить ее было невозможно, вспоминает супруг. Вспыхнувшие чувства оказались взаимны, и с того самого 1976 года они неразлучны.

Вместе стали первыми выпускниками открывшегося Талдыкорганского педагогического института. Тогда же, в 1977-м, на свет появился их старший сын Радмир. Через год родился Руслан, а в 1986 году – младший Рустем. После учебы жить семья уехала на родину мужа в Алакольский район, где молодые успевали и работать в школе, и заниматься хозяйством – ухаживать за огородом, доить коров.

– Вышла замуж и поехала за мужем, всегда ведь так было, – продолжает Фатима Хайбулина, оставившая тогдашнюю столицу со всеми родными и близкими и переехавшая в далекое село, про которое раньше и не слышала. – Во многом сельская жизнь оказалась даже лучше городской: физически труднее, но морально легче.

Хотя веселой свадьбе все же предшествовали переживания и целая история: невеста практически сбежала, ведь дунганская диаспора не была готова вот так отдать свою девушку за татарского парня. Но уже через время семьи подружились и даже нашли много общего. Оказалось, бабушка невесты росла среди татар и очень любила эту самобытную культуру. А уж сколько нового принесла дунганская невестка в семью Хайбулиных, где ее встретили с любовью! Неповторимая восточная кухня с особыми приправами прекрасно дополнила разнообразную выпечку, и сегодня уже неясно, что у Фатимы Идрисовны получается лучше – лагман или чак-чак.

– Когда готовим бешбармак – мешаем его палочками, – шутит про семейные традиции Мухарам Минтаевич. – Внуки называют меня по-татарски «бабай», а суп­ругу – по-дунгански «нэнэ», а самый младший внук говорит ей «бабай-нэнэ», что для него значит «татарская бабушка». Я понимаю дунганский, супруга может говорить на татарском, оба можем поговорить и на казахском языке.

Мухарам Хайбулин 22 года возглавлял районный татарский культурный центр. Первой помощницей в организации всех мероприятий всегда была и суп­руга, которая отлично изучила не только кухню, но и народные обычаи.

К слову, интернациональную семейную традицию продолжили все три сына. Старший выбрал в спутницы жизни татарку, средний женился на казашке, а младший – на дунганке. Также все сыновья выбрали службу: старшие окончили погранучилище, младший сейчас работает в Алматинской академии МВД РК.

К сожалению, семья пережила огромную потерю: старший сын, капитан погранвойск Радмир Хайбулин, в 2008 году с коллегой погиб в автокатастрофе в Нарынколе… У него остались дочь Дильназ, которая с золотой медалью окончила школу и сейчас учится в алматинском вузе, и сын Мухаммед – он в этом году пошел в выпускной класс.

Средний сын служил в КНБ, а потом связал судьбу с морским флотом и сейчас подполковник Руслан Хайбулин служит в Актау. Его дочь Камилла – студентка, будущий дизайнер. Младший внук Тамерлан живет в Алматы, учится в первом классе, отлично играет в шахматы и очень любит бывать в гостях у своих бабая и «бабай-нэнэ».

И вообще, все дети и внуки каж­дое лето обязательно приезжают в Лепсинск, чтобы провести время с любимой семьей. Все вместе отдыхают на природе, помогают по хозяйству и с главой семьи изу­чают такую интересную и насыщенную историю местности.

Главной же семейной традицией Хайбулины называют трудолюбие: детям в первую очередь прививали любовь к знаниям и труду. Примером в этом тоже служили родители, говорит Мухарам Минтаевич: даже сейчас его мама, Гакифа Зарифовна, в свои 92 года старается все делать сама, по сей день помнит народные песни, частушки и истории, передавая их правнукам.

Именно образованность, воспитанность, труд, увлечения, глубокое познание истории, изучение разных культур и уважение к ним делают человека человеком, считают в такой разнообразной и дружной семье Хайбулиных.

Говоря же о разнице культур, они уверенно заявляют: смотреть надо не на различия, а на то, что объединяет. А такового – немало, подчеркивает Мухарам Хайбулин, приводя в пример родное село.

В многонациональном Лепсинске буквально одной дружной семьей проживает более тысячи жителей. Вместе занимаются сельским хозяйством, производят тот самый знаменитый мед, который когда-то подавали к царскому столу. А уж как гуляют здесь! Все народные, национальные и государственные праздники, религиозные события и даже чисто местные даты, вроде качки меда, всегда отмечают сообща и с размахом – да так, что приезжают к ним гости со всего Алакольского и даже соседних районов. И браками между представителями разных этносов тут никого не удивишь.

– Мы никогда не делились, и многие у нас друг другу уже приходятся родней, – подчеркивает собеседник. – Мы сохранили главные традиции всех этносов – уважать старших, заботиться о младших, быть дружными, поддерживать друг друга, всегда собирать гостей. В любую значимую дату в Лепсинске зайди в любой дом – и на столах всегда много выпечки. Больше половины населения здесь татары, а традиция печь пироги и эчпочмаки передалась и казахам, и русским, и немцам, и чеченцам… Интернациональных семей много, и в каждой с любовью относятся к разным традициям.

Не знает национальных различий и простая человеческая мудрость. Отношения – любовные, семейные или деловые – держатся в первую очередь на терпении и компромиссах, уверена 67-летняя Фатима Идрисовна. А там, где люди стремятся понять и поддержать друг друга, всегда будет мир и процветание.