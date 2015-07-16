Если вам немного меньше тридцати… Свежий выпуск 472 Ада ДЕМИНА

Ключевое изменение в правилах – снятие отраслевых ограничений по выдаче гарантий фонда «Даму» по кредитам начинающих предпринимателей. Размер гарантий по кредиту для начинающих предпринимателей составляет до 70% от суммы кредита. Как отмечают в фонде, молодые предприниматели смогут получать кредиты в сумме до 20 млн тенге всего за треть залогового обеспечения без ограничений по видам деятельности. Недостающее обеспечение может быть представлено гарантией «Даму». К молодым начинающим предпринимателям относятся те индивидуалы, кому немного меньше тридцати. Точнее – до 29 лет включительно. Год спустя пос­ле принятия поправок фонд напомнил об этом, выпустив специальную листовку – инфографику.



