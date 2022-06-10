Есть такая профессия – Родину защищать

В нашем народе издревле почитали тех, кто посвятил свою жизнь благородному делу – делу защитника Отечества. Это путь сильных и мужественных людей, которым есть что рассказать о своей судьбе.

Особая роль в этом деле принадлежит генералам и офицерам независимого Казахстана. Многие из них стояли у истоков образования вооруженных сил, других войск и воинских формирований страны. От их умелого руководства войсками зависели повышение боевой выучки и мастерства личного состава, законность и правопорядок, качественные изменения в жизнедеятельности воинских подраз­делений. Пройдя все ступени нелегкой службы, они внесли свой посильный вклад в становление и развитие казахстанской армии.

Одним из тех офицеров высшего командования, которого по праву можно назвать армейским воспитателем от сохи, является заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Алибек Сералиев.

Алибек Болатович рассказал нам о своем служебном пути, которому отдал ни много ни мало, а 44 года. Генерал поведал о своих погибших на войне близких людях, первых командирах и наставниках, о благородстве, чести и достоинстве офицеров, верности выбранной профессии.

– Родился я в семье защитников безопасности нашей Родины, – начал свой рассказ наш собеседник. – Может быть, это громко сказано, но я могу с гордостью отметить, что вот уже на протяжении более двух веков динас­тия Сералиевых, включая моих родителей, сестру, ее супруга и сына, служит родной Отчизне. Отец окончил Алма-Атинский государственный университет, работал в городе Уральске следователем, здесь он познакомился с моей мамой. Я, соответственно, в первый класс пошел в Уральске, в 17-ю школу. Поэтому на мой выбор профессии военного повлия­ли то обстоятельство, что дома все носили форму, и рассказы о дедушке и родном дяде, которые погибли на фронте.

Больше всего на нашего героя повлияло послевоенное время, когда все фильмы и книги и то, что окружало нас, было посвящено победителям в той суровой войне. Во дворе, где он жил, было много фронтовиков, среди которых было немало инвалидов войны. В День Победы эти люди преображались, надевали боевые награды. Их ордена ярко блестели на солнце, и мы видели, как простые вроде бы в ежедневной суете люди превращались в настоящих героев. Они были очень скромными и добрыми, но каждый из них знал настоящую цену человеческой жизни, знал цену Победы, и этот день для них становился самым ярким праздником. Действительно это была огромная искренняя радость о том, что они остались живыми, радость о том, что у них есть

семья, дети, друзья. Это красноречиво говорило о том, что они не зря воевали.

– Почему Ваш выбор пал именно на высшее политическое училище, то есть на училище, которое готовило замполитов для войск?

– Еще в 8-м классе я уехал посту­пать в Ленинградское суворовское училище, в принципе, все экзамены сдал, но не прошел по состоянию здоровья, заболел воспалением легких. Но желание стать военным меня никогда не оставляло, и через два года я посту­пил в Ленинградское высшее политическое училище МВД СССР имени 60-летия ВЛКСМ, где готовили воспитателей, то есть замполитов для внутренних войск. Училище в то время пользовалось среди военных учебных заведений не просто авторитетом, оно и было уникальным. Наш первый факультет, военно-политический, готовил политработников для внутренних войск, второй факультет готовил юрис­тов-политработников для системы МВД, и третий факультет готовил воспитателей для армии и системы МВД социалистических и развивающихся стран, таких как Болгария, Чехословакия, Польша, Вьетнам, Афганистан, Конго и другие, – вспоминает генерал-майор.

В учебном заведении он многому научился, прежде всего, конечно, подчиняться – в хорошем смысле этого слова. Это самое главное. Второе – уникальность каждого преподавателя заключалась в том, что они не только учили, показывали, рассказывали о предмете, но и заставляли самостоятельно мыслить, принимать собственное решение, что впоследствии сказалось на служебной деятельности. Обу­чали тому, что каждый офицер сам по себе делает свой старт в офицерской службе, и от того, насколько он может принимать самостоятельное решение и как сможет организовать его выполнение, зависят его служба и офицерская карьера.

– Собственно говоря, это и повлияло на мою дальнейшую служебную лестницу, – признается наш собеседник. – Например, бывший премьер-министр России Сергей Михайлович Степашин, ныне покойный Владимир Яковлевич Кикоть, имя которого носит Московский университет МВД России. Мой первый командир взвода Леонид Трофимович Бородавко, другие преподаватели – это те генералы, которые известны не только у себя в стране, но и за ее пределами.

С благодарностью Алибек Болатович вспоминает своего первого командира полка – Семена Жозефовича Бродского, отличного командира, который в свое время на шаландах из Астраханского полка перевез личный состав в Актау, в то время город Шевченко. Далее он в Жанаозене командовал батальоном. Человек очень подготовленный в военном отношении, окончивший суворовское училище, мастер по мотоспорту. Он говорил бойцам, что прежде всего офицер должен быть благородным, отличаться своей выправкой и кругозором. Через некоторое время он убыл служить в Афганистан, получил ранение, к сожалению, сейчас его нет в живых.

– Я был свидетелем того, как при прощании с ним, когда он уходил из полка, плакали простые солдаты, где были призывники различных национальностей. Это высокая оценка деятельности командира. И это в моей памяти осталось на всю жизнь.

В Каракемере судьба и служба свели нашего героя с генералом Булатом Жанасаевым. Алибек Сералиев называет его своим наставником и учителем. Булат Жанасаев тогда будучи в звании подполковника командовал учебной воинской частью.

– Мы в подчинении у грамотного командира многому полезному научились – приобретали военные знания и умения,– признается собеседник. – Здесь приш­лось в составе полка участвовать в ферганских событиях, где стало ясно, что часть наших офицеров, более опытных и подготовленных, направят в другие горячие точки.

Далее служить ему довелось в разных регионах, в том числе и в горячих точках. Ведь время было нелегкое – перестройка, развал Союза, горячие точки, становление молодого казахстанского государства. В 1990 году на основании своего рапорта он был направлен в город Ош формировать батальон, но попал как раз на Ошские события. Сформировали там сначала батальон, потом полк. Здесь прослужил 2,5 года, прошел должности замкомандира отдельного батальона и замкомандира полка, награжден медалью «За отличие в воинской службе» I степени.

– После моего прибытия обратно в Казахстан при встрече уже командующий войсками генерал Булат Жанасаев предложил мне должность заместителя командира учебной бригады. В последующем проходил службу на различных командных долж­ностях внутренних войск и Национальной гвардии.

– Январские события этого года показали, что воины Национальной гвардии оправдали высокое доверие народа, – говорит Алибек Болатович. – Хотел бы подчеркнуть, что в принципе служебно-боевая деятельность Национальной гвардии предполагает различные чрезвычайные события, к которым мы постоянно готовимся, и, собственно говоря, все варианты развития событий нами были отработаны. Высокий моральный и боевой дух наших военнослужащих был отмечен всеми акимами областей и руководителями правоохранительных органов.

В настоящее время проводится большая работа по укреплению морального духа личного состава, усилению воспитательной и идеологической работы с личным составом. Разработана Концепция военно-политической работы, позволяющая эффективно проводить информационно-пропагандистскую работу с личным составом, защищать его от негативного информационно-психологичес­кого воздействия со стороны деструктивных сил и проводить контрпропаганду.

– Не посчитайте за нескромность, но годами накопленный опыт, участие в боевых действиях в различных сложных ситуациях побудили меня написать научную работу по массовым беспорядкам. И в 1999 году я успешно защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Уголовно-правовая борьба с массовыми беспорядками». И это, наверное, квинтэссенция всей моей служебной деятельности.

Он также считает, что каждый офицер должен иметь собственное мнение и не бояться самостоятельно принимать решение. Потому что в боевых условиях никто ему извне не поможет, все будут смотреть на него как на полноценного офицера. Быть, как говорил народный герой Бауыржан Момышулы, решительным и смелым, но не до безрассудства. Делать все для того, чтобы личный состав всегда был готов за тобой пойти в атаку без всяких сомнений.

Алибек Болатович и своего сына Галыма старался так воспитать, чтобы в нужный час он смог защитить товарищей. Он был старшим офицером Службы государственной охраны и погиб как герой в 2014 году при исполнении задания. Недавно в Алматинской академии МВД им. М. Есбулатова, где он учился, открыли памятный мемориал выпускников учебного заведения, погибших при исполнении служебного долга. Среди них значится и капитан Галым Сералиев.

– Главное в этой жизни – быть верным своей профессии, честно служить своей стране, своему народу и делать все возможное, чтобы задачи, которые стоят перед нами, были выполнены, – считает генерал-майор Алибек Сералиев.