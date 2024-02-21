Есть у стройки начало, но не видно конца

По поручению Главы государства Агентство РК по противодействию коррупции взялось проанализировать ход работы на объектах, возводимых на бюджетные средства. Есть такие и в Атырауской области.

Один из них – жилой массив в пригороде областного центра. Местный Антикор изу­чил ситуацию, чтобы выяснить причины задерж­ки строительства объектов. В данном случае – семи жилых девятиэтажных домов, или в общей сложности 630 квартир.

Тендер на строительство выиграла строительная компания ТОО «Тараз курылыс инвест». По информации руководителя городского отдела строительства Тлека Махуова, с момента заключения договора вышеупомянутой компанией-подрядчиком до конца не построен ни один дом.

Заказчиком семи объектов выступает городской отдел строительства, договоры были заключены еще в сентябре 2022 года на сумму 13 млрд 690 млн тенге. Из них освоено лишь 3,6 млрд тенге. Здания не сданы, готовы лишь цокольные этажи пяти строений. Еще два дома находятся на стадии заливки фундамента.

Кроме того, подрядчик обратился в суд с иском к заказчику о внесении изменений в проектно-сметную документацию, продлении срока договора и отмене протокола, который регулировал бы стоимость квадратного мет­ра жилья.

Суд, состоявшийся в конце минувшего года, иск подрядной организации не удовлетворил.

– Из-за низких темпов строительно-монтажных работ и в связи с тем, что компания-подрядчик затягивает сроки сдачи объекта, нами был подан иск в суд. Согласно последнему его решению, договор с подрядчиком в лице ТОО «Тараз курылыс инвест» был расторгнут. В соответствии с контрактом они должны были завершить строительство в октябре 2023 года. Так или иначе проект по строительству семи девятиэтажных домов устарел и пойдет на корректировку, после его выхода из госэкспертизы будет объявлен тендер на определение нового подрядчика, – сообщил Тлек Махуов.

Как сообщили в областном департаменте по противодействию коррупции, по Казахстану выявлено 156 незавершенных долгостроев, в настоящее время они взяты под контроль Антикоррупционой службой в части рационального освоения бюджетных средств. В регионе также имеется своя антикоррупционная карта. В нее включены восемь незавершенных объектов. Среди них и «бородатая» стройка вблизи села Талгайран.

Как пояснили в Антикоре, перед ними стоит задача проконтролировать эффективное и целесообразное освоение выделенных бюджетных средств, не допустить и пресечь возможные коррупционные действия. Так называемые «бородатые» стройки возникают по разным причинам, и пандемия далеко не основная из них. Сказы­ваются подорожание материалов и возникающая в связи с этим необходимость в корректировке строительных смет, а также некачественное исполнение принятых договорных обязательств.

Касательно ТОО «Тараз курылыс инвест»... Оно, как уже упоминалось выше, проиграло в суде, и теперь, возможно, подаст апелляцию. Это может затянуться еще на пару месяцев. А городской отдел строительства вынужден вновь объявить конкурс на определение подрядчика.

Поэтому и судебные тяжбы являются фактором, задерживающим своевременное исполнение проектов. Надеемся, что в текущем году подрядчик определится как можно скорее и строительство запланированных жилых домов продолжится.

Немного предыстории этой «бородатой» стройки, которая длится не один год. Жилой массив возводится в рамках проекта по созданию города-спутника вблизи Атырау. Строительство микрорайона стартовало почти пять лет назад.

В 2018 году этот жилой массив анонсировался как масштабная стройка, в ходе презентации проекта детальной планировки первоначально здесь планировалось построить 70 жилых домов вместе с социальными объектами. В последующем при успешном освоении первых бюджетных средств сюда намечалось привлечь инвестиции частных застройщиков и коммерческих структур.

Всего же в городе-спутнике должны были вырасти до 500 жилых домов и приличное чис­ло объектов социально-культурно-бытового назначения. Но, увы, этим планам не суждено было осуществиться. Семьдесят домов так и не построили, на сегодня здесь 24 жилых строения, но подведение коммуникаций еще не завершено.