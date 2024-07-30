«Есть земля – и на ней живет славных воинов гордый род…»

Честно признаться, мало кто верил в его викторию, ведь спортсмену в сентябре исполняется 32. Из практики известно, что самый лучший возраст для побед – 27–28 лет. Многие посчитали, что ему пора сходить с дистанции. Но только не сам дзюдоист и его наставник Галымжан Жылгельдиев. Они продолжали работать – даже после неудачных последних месяцев, где он из-за травмы не мог подняться на пьедестал почета… Все валилось из рук, и только сила воли помогла ему вновь обрести уверенность. Галымжан подбадривал своего подопечного: «Поедем и покорим Париж! Только надо выиграть спарринги».

Когда встал вопрос, кому из трех достойных спортсменов Казахстана отправиться на Олимпиаду, тренеры сборной и ответственные работники федерации решили, что нужно устроить между ними спарринги. В список претендентов в весе 60 кг кроме Елдоса Сметова также вошли Нурканат Серикпаев и Магжан Шамшидин. Если бы выиграли соперники – никакой обиды. Поехал бы в столицу Франции сильнейший. На этот раз опыт Сметова взял верх, а наставники сборной убедились, что Елдос в хорошей форме, хотя в мировом рейтинге в своей весовой категории он был только 22-м.

– Париж – мой последний шанс пополнить свою коллекцию олимпийских наград, – говорил после спаррингов Елдос. – Не хватает именно медали из металла самой высокой пробы.

И он ее добыл! Добыл неимоверным трудом. На парижском татами он провел пять поединков. По ходу турнира Елдосом Сметовым были повержены Торнике Чакадуа (Нидерланды), Дильшот Халматов (Украина), представитель Китайского Тайбея Ян Юн Вей, который является серебряным призером Олимпиады в Токио. Затем за выход в финал он сразился с чемпионом мира Франциско Гарригосом (Испания). А в финале одолел француза Луку Мхеидзе – бронзового призера прошлых Олимпийских игр.

Теперь Елдос, как и легкоатлетка Ольга Рыпакова, самый титулованный спорт­смен Казахстана в летних видах спорта

(в зимних – Владимир Смиронов). Только у них в активе полный комплект медалей различного достоинства. А золотая награда Сметова в Париже еще и стала исторической: ранее в дзюдо посланцы Казахстана не поднимались на высшую ступень пьедестала почета.

…Первую свою олимпийскую награду – «серебро» – Елдос выиграл в 2016 году в Рио-де-Жанейро. «Бронзу» завоевал в Токио в 2021-м. Именно там, сойдя с пьедестала почета, парень скажет: «Ехал в Японию за «золотом», но не получилось».

Он всегда ставил самые высокие цели. И об этом можно судить по нашему разговору в 2014 году, когда он вернулся чемпионом с Азиатских игр. Тогда Елдос тоже завоевал первую в истории дзюдо Казахстана золотую награду главных континентальных стартов четырехлетия.

Интересен и его приход в дзюдо. Семья Елдоса жила в поселке Каменка Луговского района Жамбылской области. Кстати, именно отсюда вышли знаменитые боксеры – братья Владимир и Виталий Кличко, а также чемпион и призеры Олимпийских игр – боксер Ермахан Ибраимов, борцы вольного стиля Ислам Байрамуков и Акжурек Танатаров. Кстати, здесь же родился и знаменитый конь, победитель Олимпиады в Риме-1960 по кличке Абсент. Знал о них и наш герой. И хотел быть похожим на них. С малых лет ездил на соревнования, ставя цель – только побеждать. Неудачи воспринимал болезненно. При этом большое спасибо говорит своим братьям – Бакбергену и Жандосу, которые научили его многому.

Когда Сметовы переехали в Тараз, мальчишка случайно попал на тренировку дзюдоистов в соседнюю спортшколу. Ему сразу захотелось показать, на что способен, и показал. Тренер Ахмет Жумагулов, ставший ему практически вторым отцом, скажет: «Шустрый малый. Из него толк будет». Он позже выступит и инициатором переезда Елдоса в специализированный интернат в Астане. Родной отец сказал тогда Елдосу: «Выбор за тобой, сынок. Хочешь поехать в столицу – езжай. Не хочешь – оставайся».

В спортивном интернате Астаны Елдос проучился два года и далее поехал поступать в Республиканскую школу им. Каркена Ахметова в Алматы. Ахмет Жумагулов вновь инициировал переезд, причем в тренеры посоветовал своего ученика – Галымжана Жылгельдиева. С новым наставником сразу же завязались дружеские отношения.

– Он стал моим братом, – говорил Елдос перед отъездом в Париж-2024. – И это не громкие слова. Работать с ним – одно удовольствие. Появились положительные сдвиги, а самым большим успехом стал чемпионат мира 2010 года среди юниоров в Марокко. Этот человек знает про меня все: как живу, как сплю, какое у меня сегодня настроение, что я ем… Поэтому хочу видеть Галымжана Жылгельдиева рядом с собой на всех состязаниях. На Азиаде он наблюдал с трибуны. И мне, честно сказать, не хватало его подсказок. Когда он рядом, я всегда уверен в победе.

Вспоминаю свои первые выезды за рубеж. Например, я не мог есть китайские или корейские блюда – еда чересчур острая. Однажды прихожу в номер, где жили с тренером, а Галымжан-ага картошку чистит и лук. «Для чего?» – спрашиваю. А он в ответ: «Бешбармак будем кушать!» Оказывается, тренер все предусмотрел – и не только продукты из Казахстана вез, но и посуду. Даже минералка своя была. С тех пор провизию везем с собой на любые старты. Откуда силе взяться, если казы не кушать?!

И теперь Елдос Сметов достиг главной спортивной цели – золотой олимпийской медали. Мы желаем дальнейших успехов нашему чемпиону!