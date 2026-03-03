Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конституционная реформа и заложенная в ней ценностная и институциональная модернизация влияют не только на внутренние траектории развития государства и общества, но и на международные позиции Казахстана как надежного партнера и ответственную среднюю державу.

В новом подкасте Казахстанского инс­титута стратегических исследований, посвященном обсуждению проекта новой Конституции, директор КИСИ Жандос Шаймарданов и руководитель отдела медиапроектов Жанар Тулиндинова побеседовали с экспертами из Индии, Грузии, Армении, США, Китая и стран ЕС о различных аспектах конс­титуционной реформы 2026 года – от включения в текст Основного закона норм о защите экологии до роли политической транс­формации в укреп­лении доверия к Казахстану как мировому игроку.

Как не раз подчеркивалось спикерами в ходе обсуждения, разработка нового Основного закона и вынесение вопроса его принятия на республиканский референдум – это новый этап эволюционного развития государства.

Как подчеркнул президент Института глобальных исследований Ашок Саджанхар (Индия), Казахстан наметил курс на становление динамичной и устойчивой демократии, и нынешняя конституционная реформа не только расширяет соответствующие процессы, но и усиливает их.

«Конституция Республики ­Казахстан постепенно эволюцио­нировала с момента ее принятия в 1995 году, но сейчас, на мой взгляд, наступил по-настоя­щему переломный момент. Это чрезвычайно важно, потому что изменения затронули около 84 процентов текста документа. В числе наиболее значимых изменений можно выделить замену двухпалатной парламентской системы однопалатной. Законодательная работа, решения, в которых задействован Парламент, смогут приниматься значительно быст­рее. В целом реформа закрепляет систему, в которой остаются сильная президентская власть, влиятельный Парламент и подот­четное Правительство. Именно эти три элемента составляют основу системы госуправления, закрепленную в Конституции Казахстана», – отметил Ашок Саджанхар.

Основатель Borderless Consulting Group Чарльз Маклин (США) выразил мнение, что конституционная реформа – это большой и важный шаг к укреплению статуса Казахстана как значимого мирового игрока и современной средней державы. При этом он подчеркнул: сегодня роль middle power в решении самых важных мировых проблем – от вопросов мира до климатических изменений – существенно возрастает.

«В этом отношении Казах­стан – одна из средних держав, которая проявила себя как важный игрок. Его пригласили войти в Совет мира. Страна выступает ведущим игроком в Центральной Азии. Думаю, что роль ­Казахстана в геополитике будет становиться все более значимой», – считает Чарльз Маклин.

Эксперт также обратил внимание на то, что обновленная Конституция – прогрессивный и современный документ, который будет по достоинству оценен зарубежными партнерами страны. В том числе, по его словам, он привлечет внимание многих инвесторов, отмечающих сделанный в документе акцент на верховенство закона и видящих в этом подтверждение того, что Казахстан – дос­таточно надежное место для работы и вложения инвестиций.

Руководитель департамента Центра общественных связей и информации аппарата Премьер-министра Армении ­Джонни Меликян также подчеркнул, что конституционная реформа и институцио­нальные преобразования последних лет в ­Казахстане прежде всего направлены на повышение управляемости, предсказуемости и устойчивости политической системы.

«Перераспределение полномочий в ходе реформ формирует более понятные и прозрачные «правила игры» как для внут­ренних, так и для внешних парт­неров. В контексте евразийских интегра­ционных форматов это имеет важное практическое значение. Укрепление институтов снижает политические риски, облегчает долгосрочное планирование и делает Казахстан в глазах партнеров, в том числе Армении, надежным участником совместных проектов. Кроме того, выстраивание институцио­нальной преем­ственности повышает потенциал рес­публики как посредника и диалоговой площадки, особенно в условиях нарастающей глобальной турбулентности в Евразии», – считает Джонни Меликян.

Он также обратил внимание на то, что акцент, который ­Казахстан делает на социальной справедливости, борьбе с коррупцией, развитии человеческого капитала и цифровизации, отражает стремление связать экономический рост с качеством управления. Это в свою очередь тоже формирует более прозрачную и предсказуемую среду для взаимодейст­вия с партнерами, отметил спикер.

«Для Армении данный опыт представляет практический интерес преж­де всего в сфере цифровых услуг. Мы с ­большим вниманием наблюдаем за инициа­тивами, которые сегодня реализуются в Казах­стане, в том числе в области налогового админис­трирования, образовательных программ, развития инновационных энергети­ческих систем, – отметил ­Джонни ­Меликян. – В рамках ЕАЭС и СНГ такие подходы способствуют не только дальнейшему углублению интеграции, но и реальному сближению управленческих стандартов. Появляется возможность учиться друг у друга, обмениваться опытом и совместно реализовывать конкретные инициативы. В этом смысле модернизационная повестка Казахстана может рассмат­риваться как фактор укреп­ления взаимного доверия и расширения прикладного сотрудни­чества, особенно в тех сферах, где крити­чески важны институцио­нальная сов­местимость и долгосрочная стабильность».

Бывший заместитель минист­ра иностранных дел Грузии ­Давид Апциаури отметил, что ­Казахстан традиционно проводит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику. По его мнению, это правильная долгосрочная стратегия, которая создает благоприятную внутреннюю и внешнюю среду для национального развития.

Однако, обратил внимание спикер, в нынешних сложных геополитических условиях перед лицом новых вызовов и ­угроз укрепление международной репутации и влияния Казахстана как средней державы требует углубления реформ, расширения участия общества в управлении страной и ее внешними делами. Новая Конституция, по мнению Давида Апциаури, станет важным шагом в данном направлении.

«Демократия и открытость, более прозрачные правила имеют большое значение не только для международной репутации. Они служат сигналом иностранным бизнес-партнерам для вкладывания инвестиций в национальную экономику, реализации проектов и укрепления доверия, что исключительно важно для устойчивого развития. Конституция позволяет усилить этот тренд», – сказал спикер, добавив, что подходы Казахстана к обновлению Основного закона заслуживают изучения международным сооб­ществом как пример баланса укреп­ления суверенитета и развития многостороннего сотрудничества.

Ассистент-профессор Назарбаев ­Университета Джиянг Донг (Китай) прокомментировал включение в текст Основного закона положений об особых экономических и правовых режимах для Международного финансового центра «Астана» и Alatau City. Он подчеркнул, что такие проекты являются институциональными инновациями, а любая инновация всегда связана с определенным риском.

«Важный момент состоит в том, что внешние заинтересованные стороны могут сомневаться в надежности и устойчивости инициатив. Поэтому очень важно ясно и однозначно закреплять обязательства, чтобы повысить шансы на успешную реализацию проектов, – акцентировал эксперт. – Юридическое и конституционное закрепление таких институциональных инноваций имеет решающее значение для того, чтобы мобилизовать весь потенциал особой экономи­ческой зоны и подобных проектов как среди внутренних администраторов, так и среди внешних участников, особенно иностранных инвесторов».

Региональный представитель Международного института управления водными ресурсами (IWMI) по Центральной Азии Барбара Януш-Павлетта обратила особое внимание на экологическую составляющую проекта новой Конституции Казахстана.

Она подчеркнула: принципиально важно, что экологическая тематика отражается в Конституции в нескольких положениях. Это не только преамбула, в которой признается необходимость бережного отношения к природе, но и отдельные статьи. Например в статье 37-й закреплена обязанность граждан сохранять природу. Прописано, что государство ставит целью ­охрану окружающей среды.

«Конституционное закрепление таких положений позволяет рассматривать ­охрану окружающей среды не просто как направление государственной политики, а как принцип конституционного строя Республики Казахстан. Это имеет фундамен­тальное значение, поскольку означает, что данный принцип находится выше всех иных законов. ...И все законы должны быть направлены на реализацию этого конституционного принципа», – ­акцентировала представитель IWMI.

В этом контексте Барбара Януш-­Павлетта также отдельно отметила включение в текст Основного закона нормы о гарантированном доступе граждан к экологической информации. По ее мнению, это является важнейшим проявлением конституционного принципа охраны окружающей среды.