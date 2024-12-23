Этап Кубка мира по фристайлу-могул: объявлены итоги выступления казахстанцев

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Лучший результат в команде РК показала Юлия Галышева

Фото: пресс-служба НОК РК

В грузинском Бакуриани завершился этап Кубка мира по фристайлу-могул, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Лучший результат в команде Казахстана показала Юлия Галышева. Спортсменка дважды финишировала в топ-5.

Бронзовый призер Олимпиады-2018 в могуле стала четвертой, а в параллельном могуле завершила ЭКМ на пятом месте.

Анастасия Городко заняла 14-е и 8-е места соответственно. У Аяулым Амреновой в активе 18-я и 17-я позиции.

Павел Колмаков дважды финишировал на 11-й строчке.

Результаты Антона Бондарева - 36 и 38 места, у Федора Бугакова - 38 и 39 позиции, а Максим Емельянов завершил ЭКМ 42-м и 43-м. 

#итоги #Кубок мира #сборная #фристайл-могул

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