Этнополитика: научный подход Статьи 1153 Юлия МАГЕР

Фото Марата Куракова

– Анатолий Афанасьевич, кафедры АНК, первой из которых вы заведуете, – это не классические академические кафедры, задачи перед ними стоят несколько иные. Расскажите, в чем заключается их функция?



– Наши кафедры – это своего рода рупор Ассамблеи народа Казахстана, и их основная задача – способствовать максимально эффективной реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений.



Кафедра в Евразийском национальном университете, действительно, самая первая – она создана в 2013 году, но с тех пор по всему Казахстану их открылось уже больше десятка, практически во всех регионах. Причем не только в вузах, но и в учебных заведениях системы ТиПО – там они называются центрами этнической культуры. В октябре прошлого года мы создали Ассоциацию кафедр АНК для того, чтобы координировать и направлять их работу. Но кафедра в ЕНУ продолжает играть свою центральную роль – именно здесь мы будем обобщать работу всех центров, собирать и распространять лучший опыт.



В целом каждая кафедра призвана решать три основные задачи. В первую очередь, это участие в общественно-политической жизни каждого региона, чтобы кафедра стала своего рода опорным пунктом в формировании этнической толерантности, внед­рения принципов казахстанской модели общественного согласия. Вторая функция – образовательная. Например, сотрудниками наших кафедр уже разработан типовой спецкурс по этнической толерант­ности, по культуре межнациональных отношений, который после утверждения будет внедряться в качестве факультативного междисциплинарного курса в программу высших и средних специальных учебных заведений. И третья задача – это научное обеспечение внутренней политики Казах­стана в области межэтнических отношений.



В своем регионе каждая кафедра должна обеспечить эффективную реализацию этой триединой задачи, обеспечивать всю этнополитическую работу на местах, снабжать материалами, помогающими специалистам. Речь идет, в частности, об анализе этнического состава каждой области – это необходимо для того, чтобы мероприятия на местах были актуальными, «в тему», чтобы находили широкий отклик у населения. Разумеется, мы активно сотрудничаем в проведении научных изысканий со специалистами других кафедр, обеспечивая самый глубокий, комплексный подход в изучении столь важных вопросов.



Это та работа, которой кафедры должны заниматься 365 дней в году. Что касается нынешнего Года Ассамблеи народа Казахстана, то в контексте его проведения на кафедры ложится еще большая ответственность – мы присоединяемся к мероприятиям, которые проводятся в его рамках, будем организовывать свои. Впереди большая и важная работа, и мы к ней готовы.



– В чем вы видите основные принципиальные отличия западной идеи мультикультурализма от казахстанской модели межэтнического мира и согласия?



– Самое главное принципиальное отличие в том, что, как показала практика, мультикультурализм в его европейском понимании и построении во многом неэффективен. В то время как казахстанская модель успешно функционирует на протяжении вот уже двух десятилетий.



Мультикультурализм структурно предполагает развитие отдельно взятого этноса, его культуры и так далее в рамках замкнутого пространства. То есть представители этнической группы развиваются внутри своего сообщества, а не в контакте с другими культурами и этническими анклавами. Происходит самоизоляция, и это самая главная проблема – они не становятся частью гражданского общества страны проживания, они не вписываются со своими правилами в жизнь в контексте того государства, что стало им домом.



А казахстанская модель предполагает как раз таки гармоничное сосуществование всех этносов. Думаю, здесь уместно прибегнуть к метафоре и сравнить наше общество, нашу модель сосуществования с симфоническим оркестром. Каждый инструмент, как и каждый этнос, самостоятельный, уникальный, хорошо различимый, но все они исполняют общую мелодию, которая возможна во всей своей полноте и красоте только в том случае, если все инструменты звучат слаженно, не перебивая и не заглушая друг друга.



Это своего рода этническая диффузия – в самом позитивном смысле этого слова. Есть ядро – это государствообразующая нация, и та оболочка, которая формируется вокруг него – это представители всех этносов, населяющих страну. Идет взаимопроникновение культур, но при этом каждая сохраняет свою уникальность и самобытность. Не должно быть границ во взаимодействии представителей различных этносов друг с другом, представители любой национальности должны в равной мере ощущать свою принадлежность к обществу, стране и свою принадлежность к тому или иному этносу.



– Эффективность такой модели во многом должна зависеть от "ядра" общества, не так ли?



– Да, это так, и могу твердо сказать, что один из благоприятных факторов для многонационального казахстанского общества – это этническая толерантность, простота в обращении, доброта, гостеприимство, широта души самих казахов. Вспомните, в тяжелые годы Казахстан стал территорией, куда тысячами депортировали людей, и они, обреченные на гибель, получали здесь приют, поддержку...



Знаете, есть два закона антропологии. Один из них говорит о том, что народ всегда стремится вернуться к своим корням, к своим традициям, сохранить свою самобытность. А второй – это умение этноса понимать и принимать чужую культуру. Эти два качества уникально сплелись в казахском этносе, что создало основу того самого казахстанского менталитета, базирующегося на казахской высоконравственности, духовности.



– Нынешний год объявлен Главой государства Годом АНК. При этом не раз подчеркивалось, что это не будет просто празднованием 20-летия этой структуры, смысл мероприятия гораз­до глубже. Поясните, что нам ждать от Года АНК?



– Когда в 1991 году Казахстан обрел суверенитет, он считался зоной повышенной опасности в плане межнациональных отношений. Но благодаря мудрой политике Главы государства, чьим именем сейчас названа наша модель межэтнического согласия и толерантности, наш конфликтогенный потенциал стал нашим стратегическим преимуществом. Во многом, разумеется, здесь помогла Ассамблея народа Казах­стана, идею создания которой Президент озвучил еще в 1992 году, уже тогда сумев понять и, самое главное, сумев дать понять всем казахстанцам, что стабильность и мир – это единственный путь для нашей страны и народа.



Уникальность Казахстана в том, что эти идеи Главы государства о невероятной важности мирного сосуществования, уважения друг к другу сегодня несет в себе каждый гражданин нашей страны. Например, казахские обычаи и традиции стали нормой для любого дома в Казахстане, кто бы под его крышей не жил, – корейцы играют на домбре, немцы готовят бешбармак, русские преподают казахский язык в школах и так далее. Я уже не напоминаю о том, сколько у нас этнически смешанных браков – это для нашего общества просто норма. Религиозные праздники христиан вошли в официальный календарь праздников страны, их отмечают все. Примеров, таких же светлых и радостных, множество.



Мы часто слышим фразу, что межэтническое многообразие и дружба – это международный бренд Казахстана, так вот, я со всей ответственностью могу подтвердить этот тезис. И Год Ассамблеи народа Казахстана нужен еще для того, чтобы укрепить силу этого бренда изнутри. Каждый казахстанец должен с новой силой осознать, что сохранение мира и согласия – это дело всех вместе и каждого в отдельности. Что от каждого зависит, в каком обществе мы будем жить завтра, что нужно просто быть хорошим, порядочным человеком – уважительно относиться к соседу, другу, коллеге, к простому прохожему. Это будет год толерантности, время для того, чтобы люди смогли заглянуть себе в душу и сердце и найти там новый источник, подпитывающий эти наши самые главные ценности, – стабильность и единство.



От человеческого фактора зависит все – мир, экономика, процветание. Когда у человека, у нации будет сильный дух, единство – тогда будет сильной страна, а сплоченный народ проведет свою страну через любые катаклизмы и штормы.



