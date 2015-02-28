Этнополитика: научный подход

Фото Марата Куракова
– Анатолий Афанасьевич, кафедры АНК, первой из которых вы заведуете, – это не классические академические кафедры, задачи перед ними стоят несколько иные. Расскажите, в чем заключается их функция?
– Наши кафедры – это своего рода рупор Ассамблеи народа Казахстана, и их основная задача – способствовать максимально эффективной реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений.
Кафедра в Евразийском национальном университете, действительно, самая первая – она создана в 2013 году, но с тех пор по всему Казахстану их открылось уже больше десятка, практически во всех регионах. Причем не только в вузах, но и в учебных заведениях системы ТиПО – там они называются центрами этнической культуры. В октябре прошлого года мы создали Ассоциацию кафедр АНК для того, чтобы координировать и направлять их работу. Но кафедра в ЕНУ продолжает играть свою центральную роль – именно здесь мы будем обобщать работу всех центров, собирать и распространять лучший опыт.
В целом каждая кафедра призвана решать три основные задачи. В первую очередь, это участие в общественно-политической жизни каждого региона, чтобы кафедра стала своего рода опорным пунктом в формировании этнической толерантности, внедрения принципов казахстанской модели общественного согласия. Вторая функция – образовательная. Например, сотрудниками наших кафедр уже разработан типовой спецкурс по этнической толерантности, по культуре межнациональных отношений, который после утверждения будет внедряться в качестве факультативного междисциплинарного курса в программу высших и средних специальных учебных заведений. И третья задача – это научное обеспечение внутренней политики Казахстана в области межэтнических отношений.
В своем регионе каждая кафедра должна обеспечить эффективную реализацию этой триединой задачи, обеспечивать всю этнополитическую работу на местах, снабжать материалами, помогающими специалистам. Речь идет, в частности, об анализе этнического состава каждой области – это необходимо для того, чтобы мероприятия на местах были актуальными, «в тему», чтобы находили широкий отклик у населения. Разумеется, мы активно сотрудничаем в проведении научных изысканий со специалистами других кафедр, обеспечивая самый глубокий, комплексный подход в изучении столь важных вопросов.
Это та работа, которой кафедры должны заниматься 365 дней в году. Что касается нынешнего Года Ассамблеи народа Казахстана, то в контексте его проведения на кафедры ложится еще большая ответственность – мы присоединяемся к мероприятиям, которые проводятся в его рамках, будем организовывать свои. Впереди большая и важная работа, и мы к ней готовы.– В чем вы видите основные принципиальные отличия западной идеи мультикультурализма от казахстанской модели межэтнического мира и согласия?
– Самое главное принципиальное отличие в том, что, как показала практика, мультикультурализм в его европейском понимании и построении во многом неэффективен. В то время как казахстанская модель успешно функционирует на протяжении вот уже двух десятилетий.
Мультикультурализм структурно предполагает развитие отдельно взятого этноса, его культуры и так далее в рамках замкнутого пространства. То есть представители этнической группы развиваются внутри своего сообщества, а не в контакте с другими культурами и этническими анклавами. Происходит самоизоляция, и это самая главная проблема – они не становятся частью гражданского общества страны проживания, они не вписываются со своими правилами в жизнь в контексте того государства, что стало им домом.
А казахстанская модель предполагает как раз таки гармоничное сосуществование всех этносов. Думаю, здесь уместно прибегнуть к метафоре и сравнить наше общество, нашу модель сосуществования с симфоническим оркестром. Каждый инструмент, как и каждый этнос, самостоятельный, уникальный, хорошо различимый, но все они исполняют общую мелодию, которая возможна во всей своей полноте и красоте только в том случае, если все инструменты звучат слаженно, не перебивая и не заглушая друг друга.
Это своего рода этническая диффузия – в самом позитивном смысле этого слова. Есть ядро – это государствообразующая нация, и та оболочка, которая формируется вокруг него – это представители всех этносов, населяющих страну. Идет взаимопроникновение культур, но при этом каждая сохраняет свою уникальность и самобытность. Не должно быть границ во взаимодействии представителей различных этносов друг с другом, представители любой национальности должны в равной мере ощущать свою принадлежность к обществу, стране и свою принадлежность к тому или иному этносу.– Эффективность такой модели во многом должна зависеть от "ядра" общества, не так ли?
– Да, это так, и могу твердо сказать, что один из благоприятных факторов для многонационального казахстанского общества – это этническая толерантность, простота в обращении, доброта, гостеприимство, широта души самих казахов. Вспомните, в тяжелые годы Казахстан стал территорией, куда тысячами депортировали людей, и они, обреченные на гибель, получали здесь приют, поддержку...
Знаете, есть два закона антропологии. Один из них говорит о том, что народ всегда стремится вернуться к своим корням, к своим традициям, сохранить свою самобытность. А второй – это умение этноса понимать и принимать чужую культуру. Эти два качества уникально сплелись в казахском этносе, что создало основу того самого казахстанского менталитета, базирующегося на казахской высоконравственности, духовности.– Нынешний год объявлен Главой государства Годом АНК. При этом не раз подчеркивалось, что это не будет просто празднованием 20-летия этой структуры, смысл мероприятия гораздо глубже. Поясните, что нам ждать от Года АНК?
– Когда в 1991 году Казахстан обрел суверенитет, он считался зоной повышенной опасности в плане межнациональных отношений. Но благодаря мудрой политике Главы государства, чьим именем сейчас названа наша модель межэтнического согласия и толерантности, наш конфликтогенный потенциал стал нашим стратегическим преимуществом. Во многом, разумеется, здесь помогла Ассамблея народа Казахстана, идею создания которой Президент озвучил еще в 1992 году, уже тогда сумев понять и, самое главное, сумев дать понять всем казахстанцам, что стабильность и мир – это единственный путь для нашей страны и народа.
Уникальность Казахстана в том, что эти идеи Главы государства о невероятной важности мирного сосуществования, уважения друг к другу сегодня несет в себе каждый гражданин нашей страны. Например, казахские обычаи и традиции стали нормой для любого дома в Казахстане, кто бы под его крышей не жил, – корейцы играют на домбре, немцы готовят бешбармак, русские преподают казахский язык в школах и так далее. Я уже не напоминаю о том, сколько у нас этнически смешанных браков – это для нашего общества просто норма. Религиозные праздники христиан вошли в официальный календарь праздников страны, их отмечают все. Примеров, таких же светлых и радостных, множество.
Мы часто слышим фразу, что межэтническое многообразие и дружба – это международный бренд Казахстана, так вот, я со всей ответственностью могу подтвердить этот тезис. И Год Ассамблеи народа Казахстана нужен еще для того, чтобы укрепить силу этого бренда изнутри. Каждый казахстанец должен с новой силой осознать, что сохранение мира и согласия – это дело всех вместе и каждого в отдельности. Что от каждого зависит, в каком обществе мы будем жить завтра, что нужно просто быть хорошим, порядочным человеком – уважительно относиться к соседу, другу, коллеге, к простому прохожему. Это будет год толерантности, время для того, чтобы люди смогли заглянуть себе в душу и сердце и найти там новый источник, подпитывающий эти наши самые главные ценности, – стабильность и единство.
От человеческого фактора зависит все – мир, экономика, процветание. Когда у человека, у нации будет сильный дух, единство – тогда будет сильной страна, а сплоченный народ проведет свою страну через любые катаклизмы и штормы.