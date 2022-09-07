Это пожелание народа – Кошанов о возврате прежнего названия столицы

Спикер Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов высказался о переименовании столицы – такое предложение внесла группа депутатов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Это было предложение нашей депутатской группы. С тех пор как было принято решение о переименовании столицы, в народе не перестают высказывать пожелание вернуть прежнее название столицы. Споры идут по сей день. Разные мнения высказываются, большинство – за возврат прежнего названия. Мы как слышащее государство должны обратить внимание на пожелание народа. С этим посылом депутаты внесли такое предложение. Как будет дальше, давайте дождемся решения», - заявил спикер Мажилиса.