В Комитете Мажилиса по социально-культурному развитию под председательством Асхата Аймагамбетова обсудили проблемы формирования и развития инклюзивного образования, в том числе методическую поддержку педагогических кадров. Тематическое заседание прошло в рамках работы над законопроектом «О комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Мажилис

Открывая заседание, Асхат Аймагамбетов отметил, что в настоящее время в Мажилисе рассматривается проект закона «О комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями». По его словам, документ вызывает широкий спектр мнений. Депутат также подчеркнул, что в рамках рабочей группы сформировались альтернативные мнения и подходы к содержанию проекта. В этой связи, как отметил мажилисмен, ключевой задачей текущего обсуждения является выработка и озвучивание конкретных предложений и позиций по документу.

«Как показывает предварительный анализ, между образовательными программами высших учебных заведений и профессиональными стандартами существует существенный разрыв. Ряд важных навыков и необходимых компетенций не охвачен в достаточной степени. Особенно актуальной проблемой остаётся регулярное обновление программ по подготовке специалистов и педагогов, работающих с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра», – подчеркнул депутат.

Вице-министр просвещения Шынар Акпарова сообщила, что на сегодня в стране насчитывается 237 тысяч детей с особыми потребностями. Более 193 тысяч из них обучаются в условиях инклюзивного образования, ещё около 17 тысяч детей – на дому на основании заключения врачебно-консультационной комиссии.

«В Казахстане практика реализации инклюзивного и специального образования выявляет ряд системных проблем, препятствующих обеспечению полноценного и равного доступа всех детей к образованию. Их решение предусмотрено в рассматриваемом законопроекте», – рассказала замглавы Минпросвещения.

Законопроект предусматривает ряд ключевых новаций в этой сфере. В их числе – развитие системы раннего выявления и ранней поддержки, внедрение интегрированного модуля для комплексного сопровождения с формированием индивидуального плана поддержки, а также лицензирование организаций, оказывающих специальную психолого-педагогическую поддержку. Документ также направлен на формирование инклюзивной культуры и развитие системы профессионального образования для детей с особыми образовательными потребностями.

В продолжение темы вице-министр науки и высшего образования Гульзат Кобенова в своём докладе остановилась на вопросах подготовки специальных педагогов для системы инклюзивного образования. Она подчеркнула необходимость совершенствования образовательных программ, внедрения новых направлений и усиления потенциала вузов для их эффективной реализации. Особый акцент вице-министр сделала на усилении практической составляющей подготовки кадров. По её словам, вопросы адаптации специалистов к требованиям рынка труда и обеспечения их профессиональной устойчивости по-прежнему остаются актуальными.

В свою очередь, руководитель рабочей группы по законопроекту, депутат Мажилиса Екатерина Смолякова отметила наличие содержательных разрывов в системе инклюзивного образования, недостаточный уровень подготовки педагогических кадров и необходимость совершенствования законодательства.

«Сегодня вопрос инклюзивного образования чаще всего оценивается лишь через призму инфраструктуры, но ключевая проблема заключается в содержании образования и подготовке педагогов. На практике становится очевидной методическая неподготовленность преподавателей. Поэтому адаптация образовательных программ и обеспечение педагогов чёткой методической базой – основная задача. Инклюзия не должна ограничиваться только сферой образования, её следует рассматривать как комплексную политику, основанную на правах человека», – подчеркнула мажилисвумен.

Председатель РОО «Союз родителей особенных детей» Рауан Сагадиева выступила с критикой предлагаемого законопроекта. По её мнению, замена психолого-медико-педагогических комиссий новыми структурами нецелесообразна, поскольку не влечёт содержательных изменений. Она подчеркнула, что более оправданным шагом является реформирование ПМПК с переходом от разовой диагностики к системному сопровождению детей. Рауан Сагадиева также рекомендовала пересмотреть предлагаемый в законопроекте комплексный подход и заменить формальный подход к лицензированию специальной аккредитацией.

В ходе обсуждения депутаты акцентировали внимание на положении детей с особыми образовательными потребностями в сельской местности, включая наличие реальных механизмов их обучения и сопровождения. Поднимались также вопросы реализации программ подготовки родителей таких детей, их социальной адаптации и последующего вовлечения в трудовую деятельность, что, по мнению участников обсуждения, требует более системного и адресного подхода.

В заключение обсуждения Асхат Аймагамбетов отметил, что в сфере инклюзивного образования акцент необходимо сместить с инфраструктурных решений на содержание и реальные механизмы поддержки. Среди ключевых вопросов депутат выделил обновление образовательных программ, усиление методической подготовки кадров, укрепление межведомственной координации, внедрение цифровой интеграции и расширение охвата на сферы культуры и спорта. Работу по этим направлениям комитет продолжит совместно с экспертами и заинтересованными госорганами.