"Это самоуправство" – Смаилов о конкурсах на строительство без бюджетного финансирования

28 марта под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова в городе Нур-Султане состоялось очередное совещание Оперативного штаба по антикризисным мерам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе совещания были рассмотрены перспективы развития строительной и жилищной отраслей Казахстана.

По предварительным прогнозам Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в период 2022-2025 годов в Казахстане ожидается строительство 62 млн квадратных метров жилья.

Кроме того, ведется строительство 5 201 государственного объекта, из которых 2 137 возводятся за счет государственных средств.

В настоящее время приостановлено строительство 286 объектов. Причиной остановки работ по 84 объектам стало удорожание, 202 приостановлены по ряду иных причин (погодные условия, сезонные ограничения и т.д.).

Как пояснил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, проанализирована ситуация по каждому объекту, рассматриваются возможности возобновления работ.

Премьер-министр РК поручил принять меры по привлечению к ответственности недобросовестных организаторов государственных конкурсов на строительство объектов.

«Объявляются конкурсы на строительство без наличия бюджетного финансирования. Это самоуправство. Необходимо рассмотреть соответствующую ответственность виновных лиц», — заявил Алихан Смаилов.

Также в целях снижения расходов на государственное строительство Премьер-министром дано поручение Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными госорганами и организациями провести анализ ценообразования стоимости проектно-сметных документаций.