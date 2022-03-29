28 марта под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова в городе Нур-Султане состоялось очередное совещание Оперативного штаба по антикризисным мерам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В ходе совещания были рассмотрены перспективы развития строительной и жилищной отраслей Казахстана.
По предварительным прогнозам Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в период 2022-2025 годов в Казахстане ожидается строительство 62 млн квадратных метров жилья.
Кроме того, ведется строительство 5 201 государственного объекта, из которых 2 137 возводятся за счет государственных средств.
В настоящее время приостановлено строительство 286 объектов. Причиной остановки работ по 84 объектам стало удорожание, 202 приостановлены по ряду иных причин (погодные условия, сезонные ограничения и т.д.).
Как пояснил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, проанализирована ситуация по каждому объекту, рассматриваются возможности возобновления работ.
Премьер-министр РК поручил принять меры по привлечению к ответственности недобросовестных организаторов государственных конкурсов на строительство объектов.
«Объявляются конкурсы на строительство без наличия бюджетного финансирования. Это самоуправство. Необходимо рассмотреть соответствующую ответственность виновных лиц», — заявил Алихан Смаилов.
Также в целях снижения расходов на государственное строительство Премьер-министром дано поручение Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными госорганами и организациями провести анализ ценообразования стоимости проектно-сметных документаций.